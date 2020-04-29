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29 апреля • обновлено в 16:19
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Из-за коронавируса изменили правила премии "Оскар": как будут определять победителей

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Американская киноакадемия объявила о некоторых изменениях в правилах премии "Оскар" в связи с пандемией коронавируса.

Так, как сообщается на официальном сайте, участвовать в конкурсе впервые смогут фильмы, которые показывались только онлайн.

"Академия твердо верит, что нет лучшего способа испытать магию кино, чем увидеть фильм в кинотеатре. Тем не менее трагическая пандемия COVID-19 обуславливает необходимость введения временного исключения из наших правил отбора наград. Академия поддерживает наших членов и коллег в этот период неопределенности. Мы осознаем важность того, чтобы их работу увидели, особенно сейчас, когда зрители ценят фильмы больше, чем когда-либо", – говорится в заявлении.

Из-за коронавируса изменили правила премии "Оскар": как будут определять победителей

allo.ua

Так, известно, что раньше фильмы, претендующие на "Оскар", нужно было показывать в одном из коммерческих кинотеатров Лос-Анджелеса три раза в день в течение недели до конца года, предшествующего премии. Однако из-за пандемии коронавируса с 16 марта все кинотеатры Лос-Анжелеса были закрыты. Из-за этого выход многих картин отменился.

Из-за коронавируса изменили правила премии "Оскар": как будут определять победителей

glavcom.ua

Также сообщается, что авторы картин должны предоставить членам киноакадемии их копии для просмотра на специальном защищенном сайте в течение 60 дней со дня выхода фильмов онлайн. При этом ленты должны соответствовать всем прочим критериям, необходимым для выдвижения на "Оскар". Новое правило действует только для номинантов 93-й церемонии.

Из-за коронавируса изменили правила премии "Оскар": как будут определять победителей

bestin.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Каннский кинофестиваль, который должен был состояться в период с 12 по 23 мая на Лазурном берегу Франции, отменили из-за коронавируса.

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Автор
Анна Михно
Место
США
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