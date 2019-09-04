"Итальянские простыни не врут": в сети рассказали о добром знаке для кино в Украине

На Венецианском кинофестивале впервые за историю его существования подняли украиснкий флаг. Это было сделано в честь премьеры фильма "Атлантида".

Кроме того, основатель фонда "Повернись живим" Виталий Дейнега обратил внимание на необычный "знак", который может означать победу для украинского фильма. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня на Венецианском кинофестивале впервые в его истории подняли украинский флаг. Это было сделано в честь премьеры фильма "Атлантида" главную роль в котором сыграл сотрудник фонда "Повернись живим" Андрей Рымарук. Но перед этим в нашем квартале мы увидели это. Итальянские простыни мне еще никогда не врали. Поэтому мы трактовали это как знак, что украинский фильм может получить здесь награду. Тоже впервые в нашей истории", – написал Дейнега.

Фильм "Атлантида" рассказывает о будущей победе в войне с Россией и возвращение Донбасса. История сосредоточится на том, какой будет жизнь в Донбассе после возвращения.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский оскаровский комитет завершил прием заявок для участия национальных фильмов в отборе на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины.

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