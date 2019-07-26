Фильм "Иловайск 2014": трейлер, смотреть онлайн, дата выхода

Фильм "Иловайск 2014" основан на реальных событиях, произошедших в августе 2014 года, когда российские войска подло атаковали выходящих из окружения бойцов АТО на Донбассе.

О чем фильм?

В основу сюжета сериала легли реальные истории украинских бойцов, которым довелось побывать в Иловайском котле.

Фильм посвящен истории командира штурмовой группы батальона "Донбасс" Тараса Костанчука с позывным Бишут. Военный получил тяжелое ранение и чудом сумел выжить в оккупированном вражескими войсками городе. Бишут укрывается в одной из брошенных квартир, где проводит целый месяц. При этом местоположение главного героя известно местным жителям, которые скрывают его от оккупантов несмотря на то, что объявления о поисках добровольца развешены по всему городу.

Бишута находит российский офицер Рунков, назначенный комендантом Иловайска. Для Рункова августовские события становятся не обычным заданием, а личной трагедией. Рунков не собирался ехать в Украину и сражаться за эфемерную "Новороссию": он относится к поколению людей, у которых сохранились твердые принципы, и он не верит российскому телевидению, рассказывающему о некоей угрозе для населения Донбасса.

Однако ему приходится отправиться в Иловайск, чтобы забрать оттуда своего сына Алексея, который решил пойти в ополчение "Новороссии". К сожалению, выполнить задуманное Рунков не успевает: Алексей убит во время очередного боя. И теперь офицер твердо намерен отомстить за гибель сына и уничтожить Бишута, который, по его мнению, виновен в этой трагедии.

Кто снимал?

Режиссером ленты стал Иван Тимченко. В качестве сценариста выступил Михаил Брыных, журналист и писатель. Более двух лет писатель собирал материалы о событиях в Иловайске, беседуя с добровольцами батальона "Донбас". Режиссер заявляет, что для него лента стала способом рассказать не только украинцам, но и всему миру о том, что на самом деле произошло в августе 2014 года.

Как снимали?

На всем протяжении работы над картиной съемочной группе приходилось сталкиваться с противодействием. Министерство обороны Украины отказалось предоставить для съемок военную технику. В результате техника была предоставлена военными, с которыми за время боевых действий у добровольцев батальона "Донбасс" завязались дружеские отношения.

Интересно, что бойцы батальона "Донбасс" в течение 4 месяцев обучали профессиональных актеров, принявших участие в ленте, правильно обращаться с оружием и рассказывали, как следует вести себя на поле боя. Благодаря этому события на экране будут выглядеть максимально достоверно.

Кто снимался в "Иловайске 2014"

В фильме принимали участие не только актеры, но и непосредственные участники ужасных событий — бойцы батальона "Донбасс". Привлечь к съемках украинских военных было решено режиссером: он заявил, что хочет добиться максимальной достоверности и точной передачи случившихся событий.

В фильме снялись 100 профессиональных актеров и 20 бойцов "Донбасса".

Где снимался "Иловайск 2014"

Работа над лентой велась в Киеве, в Черниговской и Кировоградской областях.

Когда "Иловайск 2014" выйдет на экраны

Увидеть фильм "Иловайск 2014" можно будет в августе 2019 года. Премьера будет приурочена к пятой годовщине произошедшей трагедии.

Трейлер "Иловайск 2014"

Смотреть "Иловайск 2014" онлайн

Фильм можно будет увидеть в украинских кинотеатрах.

Интересно, что представители Генштаба Украины обратились к создателям ленты с просьбой устроить показ фильма в военных подразделениях.

Интересные факты

За всю историю украинского кинематографа фильм "Иловайск 2014" стал первым и единственным проектом, где роль главного персонажа исполняет его прототип. Актера на роль Бишута искали очень долго, однако поиски успехом не увенчались.

В Чернигове съемочной группе удалось отыскать железнодорожное депо, похожее на депо Иловайска. Именно там проходили основные съемки боев.

Съемочная группа заявляет, что лента станет своеобразным памятником для бойцов, которые погибли в Иловайском котле.

Съемки финансировались бойцами батальона "Донбас".

Рабочее название проекта - "Иловайская история".

Главным антаногистом картины стал террорист с позывным Лис. Создатели ленты заявляют, что персонаж является вымышленным, хотя у него имеется реальный прототип, имя которого не разглашается.

Фильм должен быть показан на Каннском кинофестивале.

В Литве лента "Иловайск 2014" будет продемонстрирована офицерскому составу армии и школьникам.

Фильм "Иловайск 2014" для многих зрителей может стать шокирующим. Однако он рассказывает о реальных событиях, отчего становится страшным напоминанием о том, что война может ударить по каждому.

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