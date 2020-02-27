Пять горячих актрис с фигурами моделей: как они стали такими стройными

В разные годы на экраны выходили фильмы и сериалы, в которых снимались красавицы с роскошными фигурами.

OBOZREVATEL расскажет о пятерке актрис-красоток и том, как они сумели сохранить такую стройность.

Наталья Рудова

Наталья имеет большую армию почитателей своей красоты и таланта. Рудову еще нельзя назвать опытной актрисой, но после премьеры "Универа" она прославилась на всю страну во многом благодаря роскошному внешнему виду.

Наталья Рудова

Для поддержания своей красоты Рудова пользуется различными косметическими процедурами. Минимум еженедельно она скрабирует кожу и каждый день ее увлажняет. Актриса уверена, что таким способом сможет дольше сохранять свою молодость. Перед сном она смывает весь макияж, а с утра обязательно занимается увлажнением кожи. С помощью масок Наталья быстро наводит красоту на лице, после чего занимается макияжем.

Светлана Ходченкова

Сегодня звезда российского кино работает не только у себя на родине, но и за рубежом. Голливудская знаменитость Хью Джекман снимался с русской красавицей в фильме "Росомаха: Бессмертный".

Теперь не скажешь, что в юности Светлана Ходченкова была "пышкой"

В России слава к Светлане Ходченковой пришла в 2003 году после премьеры фильма Станислава Говорухина "Благословите женщину". Через некоторое время, похудевшая на двадцать килограммов актриса, стала появляться и в других картинах.

С тех пор идеальную фигуру Светланы можно часто увидеть на экране. Ходченкова поддерживает ее благодаря правильному питанию. Из повседневного рациона актрисы исключены крупы, соленые, жареные и мучные продукты. Она отдает предпочтение паровым и вареным блюдам.

Кристина Асмус

Кристина Асмус – не только актриса, но и действующая модель. Ее фото часто публикуют глянцевые журналы. Знаменитое мужское издание "Maxim" присвоило Кристине титул "Самая красивая российская девушка". Варя из "Интернов" сделала Асмус настоящей кинозвездой.

"Maxim" назвал Кристину Асмус "Самой красивой российской девушкой"

Для поддержания своей красоты актриса использует минеральную косметику. Она старается избегать тональных кремов и увлажнителей кожи. Для умывания Кристина использует только очищенную воду. Гримеры никогда не работают с ее кожей. На съемки актриса берет свои кисти и косметику. Она не носит яркий маникюр, отдавая предпочтение восстанавливающему лаку для ногтей, к примеру, японскому, в составе которого есть специальная минеральная паста.

Юлия Снигирь

Впервые Юлию Снигирь можно было увидеть в видеоклипе "Зверей" на песню "До скорой встречи". Но настоящий успех пришел к молодой актрисе после премьеры "Обитаемого острова".

Неземная красота пригодилась Юлии Снигирь для съемок в "Обитаемом острове"

В питании Юлия отдает предпочтение суперфудам – продуктам, в которых полезные вещества имеют высокую концентрацию. Речь идет о ягодах асаи, витграссе, кейле, спирулине и других. После их употребления самочувствие актрисы сразу же улучшается. Она использует суперфуды и овсяное, соевое или миндальное молоко для приготовления смузи.

Снигирь занимается пилатесом и йогой. У нее хорошая растяжка. Из массажей Юлия отдает предпочтение классическому.

Анна Чиповская

Сегодня Чиповскую причисляют к самым красивым и перспективным российским актрисам. Анна всегда носит с собой косметичку с палеткой "Naked", бордовой помадой и бронзирующей пудрой "Terracotta".

Анна Чиповская поддерживает идеальную фигуру благодаря игре в трехчасовых спектаклях.

Чиповская говорит, что за время трехчасового спектакля получает такую же физическую нагрузку, как на кроссе, поэтому спорт не играет для нее важную роль в поддержании идеальной фигуры. Также Анна давно отказалась от фастфуда.

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