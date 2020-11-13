Гурченко, Муравьева и Брыльска: как могли выглядеть звезды СССР, если бы снимались в современном кино

Елена Кордунова
Елена Кордунова
Кино
2,6 т.
Барбара Брыльска и Людмила Гурченко

Многие образы советских актрис, которые сыграли роли в культовых фильмах СССР, до сих пор считаются примером элегантности и скромности.

В нынешнее время тренды изменились, и знаменитости на экранах уже не стремятся показать естественность и сдержанность. Вместо этого – экстравагантные наряды и яркий макияж. OBOZREVATEL решил показать, как бы могли выглядеть героини известных советских лент, если бы их снимали в современных фильмах.

Так, исполнительницами одних из самых популярных женских ролей в советском кино были такие артистки, как Людмила Гурченко ("Вокзал для двоих"), Вера Алентова ("Москва слезам не верит"), Ирина Муравьева ("Самая обаятельная и привлекательная"), Наталья Селезнева ("Операция „Ы" и другие приключения Шурика") и прочие.

Татьяна Друбич – Лена Ерголина, "Сто дней после детства"
Людмила Гурченко – Вера Нефедова, "Вокзал для двоих"
Ольга Машная — Софья Зотова, "Гардемарины, вперед!"
Надежда Румянцева – Людмила Добрыйвечер, "Королева бензоколонки"
Наталья Кустинская – Наташа, "Три плюс два"
Нонна Мордюкова – Мария Коновалова, "Родня"
Ирина Алферова – Констанция, "Д’Артаньян и три мушкетера".
Наталья Селезнева – Лидочка, "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
Наталья Гундарева – Вера Голубева, "Одиноким предоставляется общежитие"
Вера Алентова – Катя Тихомирова, "Москва слезам не верит"
Барбара Брыльска – Надя Шевелева, "Ирония судьбы, или С легким паром!"
Ирина Муравьева – Надя Клюева, "Самая обаятельная и привлекательная"
Наталья Андрейченко – Мэри Поппинс, "Мэри Поппинс, до свидания".
Нина Гребешкова – Надежда Ивановна, жена Горбункова, "Бриллиантовая рука"
Елена Валюшкина – Мария Ивановна, "Формула любви".

Ранее OBOZREVATEL писал об эталонах стиля в СССР: какие вещи ввели в моду Любовь Орлова, Людмила Гурченко и другие.

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