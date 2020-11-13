Гурченко, Муравьева и Брыльска: как могли выглядеть звезды СССР, если бы снимались в современном кино

Многие образы советских актрис, которые сыграли роли в культовых фильмах СССР, до сих пор считаются примером элегантности и скромности.

В нынешнее время тренды изменились, и знаменитости на экранах уже не стремятся показать естественность и сдержанность. Вместо этого – экстравагантные наряды и яркий макияж. OBOZREVATEL решил показать, как бы могли выглядеть героини известных советских лент, если бы их снимали в современных фильмах.

Так, исполнительницами одних из самых популярных женских ролей в советском кино были такие артистки, как Людмила Гурченко ("Вокзал для двоих"), Вера Алентова ("Москва слезам не верит"), Ирина Муравьева ("Самая обаятельная и привлекательная"), Наталья Селезнева ("Операция „Ы" и другие приключения Шурика") и прочие.

Ранее OBOZREVATEL писал об эталонах стиля в СССР: какие вещи ввели в моду Любовь Орлова, Людмила Гурченко и другие.