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9 октября • обновлено в 18:43
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Кино на Диване
Кино на Диване
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Гонки — это жизнь. А все остальное — ожидание

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Многим из нас нравится наблюдать за гонками Формулы-1. Адреналин смешивается с запахом горелой резины и топлива. Сумасшедшая атмосфера, не так ли?

Все это кажется таким увлекательным и ярким. А что, если перенести атмосферу гоночной трассы на городские улицы? Добавить к этому жесткости, перестрелок, пролетов машин над всем-чем угодно и юмора по вкусу? Получится настоящий форсаж!

Любите испытывать яркие ощущения, сидя на диване и наблюдая за невероятными гонками? Тогда вам наверняка понравится наша подборка фильмов про гонки. Садитесь в машину, жмите на газ и погнали!

Смотрите лучшее мировое кино на Divan.TV!

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Украина
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Таксі 5, Форсаж 9 - вони колись зупиняться і почнуть знімати нове кіно?
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