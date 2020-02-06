"Фильмопром для упоротых!" Почему новый украинский фильм "Черкассы" так взбесил россиян

27 февраля 2020 года в украинский прокат выходит полнометражный художественный фильм “Черкассы”. Эта картина о Крыме, о драматических событиях весны 2014 года, связанных с аннексией полуострова Российской Федерацией. Фильм еще не вышел в прокат, но уже наделал шума в сети.

Подробнее в материале OBOZREVATEL.

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Почему фильм так разозлил россиян

Традиционно, любая украинская картина об аннексии Крыма или войне на Донбассе вызывает бурную реакцию у российских зрителей и критиков. Фильм "Черкассы" не стал исключением. Под видео трейлера появилось множество комментариев от россиян. Между ними и украинскими пользователями велись жаркие дискуссии.

"Это фильмопром для упоротых!" — написал один из россиян. "Зато "Крым-2017" провалился в прокате!" — ответили в комментариях.

Что правда, а что вымысел?

Если коротко, фильм об обороне минного тральщика “Черкассы,” заблокированного вместе с остальным кораблями украинского ВМФ в бухте Донузлав, в марте 2014 года.

В основу сюжета положены реальные факты, хотя сама история, по признанию режиссера, на 70% придумана.

Что правда, а что выдумка? Тральщик “Черкассы” на самом деле единственный из заблокированных в бухте украинских кораблей оказал максимальное сопротивление агрессору и самостоятельно не спустил государственный флаг. Это сделали оккупанты после того, как последний матрос покинул борт корабля.

А вот история главных героев фильма, Мишки и Льва, сельских парней, волею судьбы оказавшихся на борту тральщика, придумана.

Синопсис

В то время как тральщик “Черкассы” занят в учениях, в стране происходит революция, а президент Янукович бежит в Россию. На территории полуострова десантируются военнослужащие Российской Федерации и происходит фактическая оккупация.

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“Черкассы” возвращается на базу, но порт захвачен, а выход из бухты перекрыт затопленными судами. В отличие от других кораблей украинского ВМФ командование принимает решение сопротивляться. Впереди три недели отчаянной, но безнадежной борьбы.

Что известно о режиссере?

“Черкассы” – дебют молодого украинского режиссера Тимура Ященко. В 2010-м Тимур уехал в Польшу, где поступил в киношколу в Лодзе, которую благополучно закончил в 2013 году. Тогда же и устроилась его личная жизнь, Тимур женился и у него родился ребенок. С тех пор Ященко живет на две страны, семья в Польше, а работа в Украине. У самого Тимура есть вид на жительство в Польше, однако украинское гражданство он сохранил.

"Жена и ребенок поляки – я не вижу смысла тянуть их за собой. Им здесь комфортно и уютно. Они дома. Хотя я патриот, но тянуть семью, делать их жизнь дискомфортной из-за этого я просто не смогу. Я и так 80% времени провожу в Украине, снимаю в Украине, как и мечтал. Хотя очень устаю от стресса и хаоса в своей стране, каждый раз трачу очень много энергии. Так что, получается так, что работаю там, а отдыхаю и живу здесь", – признается Ященко.

Кто отвечал за создание картины?

Фильм производства MKK Film service (Украина) и Inter Media (Польша) был создан при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, ВМС ВС Украины, краудфандинговой платформы "Велика Ідея", Международного фонда "Відродження", Львовского городского совета, Львовской областной администрации, Черкасской областной администрации.

Госкино Украины вложило в фильм более 17 млн грн а общая стоимость проекта составила почти 40 млн грн.

Консультировал проект командир тральщика Юрий Федяш, в эпизодических ролях занятые настоящие моряки с “Черкасс”. Снимали картину в Очакове, Одессе и в одном из сел Черниговской области.

Драма была представлена на кинофестивале в Одессе 16 июля 2019 года. А всеукраинская премьера приурочена к очередной годовщине оккупации Крыма и состоится 27 февраля 2020 года.

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