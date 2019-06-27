В кинотеатре "Оскар" состоялась премьера фильма "Вчера"

26 июня вкинотеатре "Оскар" (ТРЦ SmartPlaza) состоялась гала-премьера музыкальной комедии "Вчера" Режиссером фильма стал Дэнни Бойл, снявший "На игле" и оскароносный "Миллионер из трущоб". Также над разработкой музыкальной комедии "Yesterday" работал Ричард Кёртис – сценарист и постановщик "Реальной любви".

Первыми ленту увидели Ната Жижченко (Onuka), Евгений Филатов (The Maneken) Ольга и Лев Шуровы, Андрей Алферов, Олимпия Вайтмусташ, Александр Смирнов, Назар Гук-Юлик, Яна Алтухова, Дарья Коромиец, Дмитрий Черкасов, Анна Добрыднева, Анастасия Даугуле, Вячеслав Соломка, OnIOna и многие другие.

О фильме:

Во всем мире случился глобальный коллапс – везде отключился на короткое время свет. Из-за этого происшествия обычный неудачник Джек Малик попал под автобус и только чудом выжил, но лишился пары зубов. Как бы странно это не звучало, но он как будто оказался в совершенно другом мире. Здесь никто и никогда не слышал о легендарных "Beatles". Парень, который ещё вчера играл в переходе и в ужасных пабах, теперь может играть их музыку как свою, поражая миллионы любителей музыки по всему миру. Джек всегда будет таким же искренним парнем, каким и был, но теперь он ещё и обретет настоящую популярность. Он даст людям музыку "Beatles".

Украинский трейлер

На экранах сети кинотеатров "Оскар" фильм "Вчера" стартует с 27 июня.

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