"Это неправда!" Ликвидатор аварии на ЧАЭС указал на ложь HBO с "Чернобылем"

Снимать фильмы о катастрофе в Чернобыльской АЭС должны украинцы, а не иностранцы, которые представляют все слишком утрированно.

Такое мнение о сериале "Чернобыль" от HBO высказал дозиметрист, один из ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС Леонид Седов, передает "Страна".

"Такое ощущение, что сериал "Чернобыль" снимали по мотивам "Подслушано в курилке". Честное слово, я бы его не смотрел, если бы вы не попросили. Сериал нужно было назвать не "Чернобыль", а "Монстры". Самым страшным монстром в сериале изобразили власть Советского Союза, и только потом саму аварию", — сказал мужчина.

"Чернобыль" "Амедиатека"

По словам ликвидатора, во время катастрофы никто "не швырялся подчиненными".

"Есть техника безопасности, согласно которой директор атомной станции и начальник смены первыми должны проверить, что произошло. Ни один начальник не пошлет в очаг пожара на АЭС нижестоящего инженера. Как я сам слышал от сотрудников ЧАЭС, руководство станции наоборот пыталось обезопасить сотрудников", — добавил Седов.

Также ликвидатор сказал, что история о работе на ликвидации за большие деньги — ложь.

В основном съемки проходили в Вильнюсе Кадр из сериала "Чернобыль"

"Это неправда! О деньгах тогда и речи не было. Я, как и многие ликвидаторы, приехал добровольно, других на ЧАЭС направили по командировке. Но у всех нас был патриотизм и героизм. Мы хотели помочь. Мне кажется, сериал снимали люди, которые насмотрелись документальных фильмов, а остальное придумали сами. Поэтому я бы не советовал его смотреть. Если уже делать фильм, то я считаю, что его должны снимать наши, украинцы, а не кто-то там из-за бугра, которые не знают, что мы едим, где мы спим и как ", — заключил Седов.

Смотреть трейлер 4 серии "Чернобыль" от HBO

Четвертый эпизод сериала Чернобыль, который получил название Счастье всего человечества (The Happiness of All Mankind), выйдет на экраны 27 мая 2019.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 серия появилась в сети 6 мая 2019 года. Сериал будет состоять из пяти серий, расскажет об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и попытках выяснить ее причины.

2 серия "Пожалуйста, сохраняйте спокойствие" (Please Remain Calm) вышла в эфир 13 мая.

3 серия "Откройся, земля" (Open Wide, O Earth) появилась в сети 20 мая.

