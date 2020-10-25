Ну наконец Netflix порадовал сериалами, которые можно смотреть взахлеб. Их у меня для вас два:

Эмили в Париже/Emily in Paris

Над его созданием работал Даррен Стар, тот самый, которого мы так любим за "Секс и город". В этот раз секса не так много, как в сериале про четырех подруг, но он тоже есть. Лили Коллинз играет амбициозную американку, которая по стечению обстоятельств приезжает в Париж, дабы помочь одной маркетинговой фирме чуточку обновиться. Но французам подход американки не сразу приходится по вкусу, а вот ей французы, круассаны, да и сам Париж - еще как.

Она настолько excited, что все постит в Instagram и вскоре становится лидером мнений. Кстати, Instagram здесь показан так, что почти даже не бесит, а наоборот, авторы сериала иронизируют над блогерами, которые уже всех утомили. Прелесть сериала в том, что он легкий, позитивный, романтичный, красивый, короткий (с заделом на 2 сезон) и оптимистичный. И да, каждая серия не больше 25 минут. Если вы уже смотрели "10 центов" по моей рекомендации, то и здесь встретите знакомые лица французского кино.

Ход королевы/Queen`s Gambit

Этот сериал куда более драматичный, но не менее захватывающий. Вообще изначально, по одноименной книге 80-х годов хотели снять фильм, но время шло, и идея о фильме превратилась в 7-эпизодичный сериал. Первая серия напоминила мне о сиротском приюте, где жила бронтевская Джейн Эйр. Только здесь героиня более гениальная и живущая в 50-х годах в США. Для Элизабет главная радость - игра в шахматы с уборщиком в приюте: он учит ее первым ходам и партиям, он же потом даст и первые деньги на турниры. Но история строится не только на гениальности главной героини, которая уверенно побеждает мужчин-шахматистов раз за разом (начиная с местных турниров и до чемпионата мира), становясь сенсацией, а и на ее детских травмах и попытках убежать от них - через транквилизаторы и алкоголь.

Актрису Аню Тейлор-Джой я открыла для себя после фильма "Эмма" (как по мне, это одна из лучших экранизаций Остен), и здесь она, конечно, держит все напряжение - с подбородком на скрещенных руках и пристальным взглядом, прожигающим оппонента. Вообще, за партиями наблюдать одно удовольствие даже таким ничего не смыслящим людям в шахматах, как я (в моей жизни были только шашки). Но мне кажется, когда зритель лезет почитать про шахматы побольше, авторам сериала удалось даже больше, чем они планировали. И рейтинг на IMDB - 8.9 - это подтверждает.

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