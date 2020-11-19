Джоли появилась в новом фильме в неожиданном образе: без бровей и в кровавом наряде

В сети появились кадры из нового фильма с участием Анджелины Джоли "Питер Пэн и Алиса в Стране чудес". Для роли Королевы Червей 45-летней актрисе пришлось кардинально изменить свою внешность.

Так, на снимках Джоли предстает без бровей, с белым лицом, с пышной прической и неряшливо накрашенными красными губами. Образ злой королевы дополнило белое платье с изображенным на нем кровавым красным сердцем. Соответствующие фото были опубликованы на одной из фан-страниц актрисы в Instagram.

Заметим, что работа над фильмом "Питер Пэн и Алиса в стране чудес" режиссер Бренда Чэпман завершила два года назад и до этого момента фэнтези находилось на постпродакшене. Теперь же стало известно, что на широкие экраны Украины фильм выйдет 26 ноября 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анджелина Джоли снялась полностью обнаженной для обложки журнала Harper’s Bazaar. Так, на снимках, которые были опубликованы в сети, звезда позировала завернутая в прозрачную ткань, прикрыв интимные части тела руками.