"Бонд-25": трейлер, когда выйдет, где смотреть онлайн

В апреле 2020 года на экраны выходит новый фильм о приключениях легендарного агента Джеймса Бонда в исполнении британского актера Дэниэла Крейга.

Пока точно неизвестно, в круговорот каких головокружительных приключений окажется втянут прославленный шпион. Однако есть информация, что Бонду придется противостоять с русским террористом, завладевшим секретом генетического оружия.

О чем фильм?

Бонд решает покинуть опасную службу в разведке и отдыхает на Ямайке. Однако друг агента просит оказать помощь в поиске без вести пропавшего ученого. На первый взгляд кажется, что выполнение задания не представляет особой сложности. Но выясняется, что за пропажей ученого стоит злодей из России, в руки которого попали новейшие технологии, способные стать причиной гибели человечества… И теперь Бонду предстоит остановить хладнокровного, умного, беспринципного террориста, который завладел секретом генетического оружия.

Кто снимает "Бонд 25"?

Сценаристами фильма стали Нил Первис и Роберт Уэйд, работавшие над всеми лентами о Джеймсе Бонда, начиная с "И целого мира мало". В апреле 2019 года к команде сценаристов присоединилась Фиби Уоллер-Бридж: она должна добавить в фильм юмор и сделать его более реалистичным.

Юбилейный двадцать пятый фильм о Бонде должен был выйти на экраны в конце 2019 года. Однако продюсерам пришлось потратить много сил на поиски режиссера, в связи с чем дата выхода была перенесена. Сэм Мендес отказался выступать в роли режиссера, несмотря на успех его последних фильмов о Бонде.

Дени Вильнев, которого приглашали занять режиссерское кресло, также не смог работать над проектом из-за обязательств перед продюсерами фантастической ленты "Дюна".

В результате режиссером стал Денни Бойл. Однако через некоторое время он заявил, что не собирается работать над фильмом из-за творческих разногласий с Дэниелом Крейгом, исполнителем главной роли. Наконец, в сентябре 2018 года продюсерская команда заявила, что новым режиссером станет Кэри Фукунага.

Кто играет в "Бонд 25"?

В главной роли в фильме снимется Дэниел Крейг. Леа Сейду сыграет Мадлен Суонн — она станет второй актрисой после Юнис Гейсон, которая исполнит роль девушки Бонда два фильма подряд. Также на экране появятся Рори Киннир, Джеффри Райт, Ана Де Армас и Давид Денсик. Роль "русского злодея" исполнит Рами Малек. Кстати, Рами Малек в своем интервью заявил, что воплотит на экране "совершенно новый вид террориста", связанного с генетическими экспериментами и биологическим оружием.

Как снимается "Бонд 25"?

Работа над фильмом началась весной 2016 года. Тогда был объявлен конкурс на прокат франшизы, который был выигран Universal Pictures.

К съемкам должны были приступить в декабре 2018 года, однако из-за того, что не удалось сразу найти режиссера, работу пришлось отложить до весны 2019 года.

Натурные съемки планируется проводить в Италии, в Норвегии, на Ямайке и в Великобритании.

Когда выходит "Бонд 25"?

Премьера фильма в Америке назначена на 8 апреля 2020 года. В международный прокат лента будет выпущена 3 апреля 2020 года.

Где посмотреть трейлер "Бонд 25"?

Официальный трейлер о приключения британского спецагента появится в сети ближе к премьер, поэтому сейчас мы предлагаем посмотреть вам обзор c прогнозами о будущей картине от блогеров на YouTube:

Где смотреть "Бонд 25"?

Фильм можно будет увидеть в украинских кинотеатрах.. В сети же фильм в качестве должен появиться примерно через полгода после выхода в прокат.

Интересные факты

Считалось, что фильм "007: Спектр" станет последним, в котором Крейг исполнил роль Бонда. Актер заявлял, что скорее убьет себя, чем еще раз будет играть прославленного агента. Однако в августе 2017 года он подтвердил, что сыграет Бонда снова. По слухам, он согласился на эту роль из-за того, что продюсеры предложили ему около 15 миллионов долларов за эту роль.

В апреле 2019 года съемки пришлось приостановить из-за того, что Дэниел Крэйг получил травму лодыжки. Актеру даже пришлось сделать небольшую хирургическую операцию, после которой ему потребовалось несколько дней на восстановление.

Во время съемок взрыва была повреждена стенка павильона, а один член съемочной группы получил ожог.

В Норвегии сняты сцены погони по замерзшему озеру.

Изначально предполагалось, что фильм выйдет в прокат 14 февраля 2019 года. Однако из-за того, что не удалось сразу найти режиссера, дату премьеры пришлось перенести.

Компания Aston Martin объявила, что в новой ленте зрители смогут увидеть три модели "автомобиля Бонда": две уже фигурировали в предыдущих фильмах, одна будет совершенно новой.

Фиби Уоллер-Бридж была приглашена работать над сценарием фильма "Бонд-25" по личному приглашению Дэниела Крейга, являющегося поклонником сериала "Убивая Еву".

Скорее всего, в прокат фильм выйдет под названием "Затмение".

Съемочную площадку посетил принц Чарльз, являющийся преданным поклонником "Бондианы".

За приключениями агента Джеймса Бонда с замиранием мира следит весь мир. И в 2020 году зрители смогут насладиться новым фильмом легендарной "Бондианы". Можно гарантировать, что зрелище получится впечатляющим, а Бонд со свойственной ему элегантностью одолеет коварного злодея.

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