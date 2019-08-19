Генерал напомнил авторам "Чернобыля" о важном преступлении СССР

Создатели телесериала "Чернобыль" от HBO не отразили в нем один важный факт.

В фильме ничего не сказано об "античеловеческом отношении" советских властей к военнослужащим, которые были привлечены к ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Такое мнение OBOZREVATEL высказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

"В фильме "Чернобыль" не показали важный момент: что делали с военными в 30-километровой зоне. Все три военные структуры были от ПВО. Локационная рота ПВО, зенитно-ракетный дивизион от ПВО и станция предупреждения о ракетном нападении, тоже от ПВО", – сообщил генерал.

Кадр из сериала "Чернобыль" http://vitbich.org

По его словам, в то время как жителей городов Припять и Чернобыль эвакуировали на третьи сутки после аварии, "хотя надо было вывозить в первые сутки", "последних военных, в том числе военных из моей бригады, которой я позднее командовал, вывезли только через 3 месяца! Москва не давала вывозить из зоны ни технику, ни людей".

"Какое античеловеческое отношение!" – заявил Романенко.

В этом контексте он заметил, что современная Россия демонстрирует пример наследования этих традиций Советского Союза: в случае с аварией на атомной подводной лодке "Лошарик" и со взрывом на полигоне в Архангельской области, где произошел выброс радиоактивных веществ, информация о масштабах катастрофы тщательно скрывалась, а безопасность мирного населения не стала приоритетом. "Последствия этих обоих инцидентов близки к воздействию "грязной ядерной бомбы", когда "взрыва как такового нет, но радиоактивное вещество заражает территорию, и она становится непригодной для жизни".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Романенко заявил: российская ракета с ядерной установкой "Буревестник", которая, как предполагается, взорвалась на полигоне под Архангельском (Россия), могла бы стать предметом гордости российского ВПК, но по объективным причинам не стала таковой.

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