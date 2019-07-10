"Острые козырьки": где смотреть все серии онлайн, трейлер, актеры

Сериал "Острые козырьки", посвященный деятельности криминального клана Шелби, вышел в 2013 году.

Создателем стал Стивен Найт. События разворачиваются в Бирмингеме в 20-е годы ХХ века.

Главарь банды Киллиан Мерфи Кадр из сериала

Когда вышел сериал "Острые козырьки"?

Первые серии зрители смогли увидеть в 2013 году. Первый сезон собрал у экранов аудиторию в 2,4 млн человек. В ноябре 2014 года было решено продлить сериал на третий сезон, который вышел на экраны весной 2016 года. В том же году "Острые козырьки" были продлены еще на два сезона.

О чем сериал "Острые козырьки"?

Действие происходит в Бирмингеме 20-х годов. С первой мировой войны возвращаются домой члены гангстерской группировки "Острые козырьки" - Артур, Томас, Джон и Финн Шелби. Артур считается формальным главарем банды, финансами заведует Томас, который в действительности и руководит действиями остальных братьев. Фирменным знаком группировки становятся лезвия, которые зашиты в козырьки головных уборов. При помощи этих лезвий преступники без тени жалости расправляются со своими многочисленными врагами.

Банда "Острые козырьки" Кадр из сериала

После войны Томас изменился. Он больше не способен испытывать теплые человеческие чувства. Это меняется, когда молодой человек встречает Грейс — работницу местного паба. Однако Грейс сотрудничает с новой главой полиции — Честером Кэмпбеллом, который твердо намеревается ликвидировать преступность в городе. Особый интерес для Кэмпбелла представляет банда "Острые козырьки", на момент событий сериала удерживающая в страхе весь Бирмингем.

Сценарий разработан на основе событий, происходивших в реальности: группировка, напоминающая "Острые козырьки", действительно существовала. Правда, действовала она не в начале XX, а в конце XIX века. От других группировок она отличалась наличием строгого кодекса чести, который, однако, не мешал совершать многочисленные кровавые преступления.

Главари "Острых козырьков" Кадр из сериала

Где посмотреть все серии "Острые козырьки"?

Посмотреть сериал "Острые козырьки" можно в онлайн-кионтеатре ivi.ru, а также на сайте Netflix по платной подписке.

Где снимались "Острые козырьки"?

Во время съемок создателям сериала удалось великолепно передать атмосферу Бирмингема начала прошлого века. Проработана каждая мелочь: прически персонажей, их одежда, детали быта. В эпизодах для полноты картины появляются такие культурно-исторические деятели как Чарли Чаплин и Уинстон Черчилль.

3 сезон "Острые козырьки" Кадр из сериала

Интересной режиссерской находкой стало звуковое сопровождение. Использована современная музыка: Стивен Найт хотел показать не композиции соответствующей эпохи, а передать их восприятие. В сериале можно услышать композиции Ника Кейва и Пи Джей Харви, Дэвида Боуи и Radiohead.

Кто играл в "Острых козырьках"?

Главную роль в сериале сыграл ирландский актер Килиан Мерфи. Он воплотил противоречивый характер фактического главаря банды Томаса. Стивен Найт не видел других исполнителей на эту роль. Мерфи пришлось немало потрудиться: он признается, что Томас не похож на него характером. Однако усилия окупились полностью. В героя Мерфи зрители влюбляются сразу, а его переживания не способны оставить никого равнодушным.

Джо Коул в роли младшего Шелби Кадр из сериала

Артура сыграл Пол Андерсон. Актер тонко передал терзания героя, душа которого растерзана войной. По мере развития событий сериала Артур все глубже погрязает в депрессии, стараясь заглушить боль бесконечными драками и наркотиками.

Младшего брата, Джона Шелби, исполнил актер Джо Коул, а роль главного врага клана "Острые козырьки", инспектора Кэмпбелла, сыграл Сэм Нил.

Есть в сериале и яркие женские персонажи. Тетя Полли, исполненная актрисой Хелен Макрори, помогает братьям в делах и отважно защищает их интересы. Во время войны ей пришлось заниматься делами банды, что закалило характер женщины и научило ее вести себя жестко и агрессивно.

Возлюбленную Томаса, красавицу Грейс, сыграла Анабелль Уоллис. Любовная линия в сериале позволяет отвлечься от брутального сюжета и добавляет в сериал романтики. Благодаря Грейс Томас может вновь ощутить себя тем человеком, которым он был до войны.

Анабелль Уоллис Кадр из сериала

Во втором сезоне появляется еще один яркий персонаж, сыгранный Томом Харди — глава еврейской группировки Алфи Соломон. Харизматичный герой появляется на экране нечасто, однако каждый эпизод с его участием оставляет у зрителей самые яркие впечатления.

Кто снимал "Острые козырьки"?

Режиссером сериала стал Стивен Найт. В интервью он утверждает, что идея проекта пришла ему много лет назад. Отец режиссера рассказывал сыну, что, когда ему было всего 10 лет, он своими глазами видел представителей гангстерской группировки.

Стивен Найт TMZ

Они были богаты, прекрасно одевались, пользовались всеобщим уважением даже несмотря на то, что были бандитами. Стивен Найт хотел, чтобы зрители могли смотреть сериал глазами десятилетнего ребенка, которому кажется, что люди умнее, чем они есть на самом деле, а мир кажется огромным и пугающим местом.

Где снимали "Острые козырьки"?

Несмотря на то, что события сериала разворачиваются в Бирмингеме, съемки по большей части велись в Ливерпуле и в Лондоне. Режиссер старался по мере возможности устраивать съемочные дни в Бирмингеме, например, на территории музея под открытым небом в Дадли. Однако работу осложнял тот факт, что в современном Бирмингеме осталось слишком мало мест, которые напоминали бы период, которому посвящен сериал.

Съемки 5 сезона стартовали осенью 2018 года Кадр из сериала

Когда выйдет 5 сезон "Острых козырьков?"

Cъемки 5 сезона сериала стартовали в сентябре 2018 года в Манчестере. События будут развиваться в период мирового экономического кризиса 1929 года. Глава клана Томас Шелби, будучи членом парламента, получит заманчивое предложение, которое может повлиять не только на будущее его семьи, но и на всю нацию.

В сети пока что нет трейлеров 5 сезона, поэтому предлагаем вам посмотреть краткие обзоры предыдущих 4 частей саги.

Точная дата премьеры пока не названа. Однако ожидается, что сериал выйдет до конца 2019 года.

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