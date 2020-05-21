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21 мая • обновлено в 09:25
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21 мая в Киеве откроется первый легальный автокинотеатр на Левом берегу

1.1т
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Киевляне наконец могут добавить ярких ноток в свой карантинный досуг и насладиться кино на большом экране, не выходя при этом из своего автомобиля.

21 мая в Киеве откроется первый легальный автокинотеатр на Левом берегу

Показы стартуют 21 мая и будут проходить ежедневно на паркинге Арт-завода "Платформа" (улица Беломорская, 1).

Репертуар будет меняться каждую неделю. Информацию о новинках можно проверять на сайте кинотеатра.

При посещении автокинотеатра безопасность зрителей будет превыше всего. Приобрести билеты можно только онлайн, администрация просит оставаться в своем авто. Звук будет транслироваться через FM-волну.

Встречи с друзьями и крепкие обнимашки будут совсем скоро - потерпи. А пока давай отменим пикники, прыгнем в машины и поедем навстречу прекрасным фильмам.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

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