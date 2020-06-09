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9 июня • обновлено в 13:37
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10 фильмов на реальных событиях, которые вы еще успеете посмотреть во время карантина

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Бороться до конца! Бороться с системой, рассовой и гендерной дискриминацией, с беззаконием или... стихией. Вопреки всему и несмотря ни на что.

Именно этому учит подборка фильмов, которую подготовил OBOZREVATEL для своих читателей.

1. "Банкир"

Год выпуска: 2020

Страна: США

История о том, как два находчивых афроамериканских предпринимателя в 50-х годах смогли основать успешное агентство недвижимости и даже обзавестись банком, чтобы выдавать кредиты на развитие бизнеса темнокожим. И это в то время, когда из-за расовых ограничений афроамериканцы не имели возможности даже арендовать дом.

Фильм "Банкир"

Фильм "Банкир"

imdb.com

2. "Идеальный пациент"

Год выпуска: 2019

Страна: Швеция

Фильм рассказывает историю, которая стала крупнейшим судебным скандалом в Швеции. Она началась с того, что журналист Ханнес Ростам усомнился в виновности маньяка, осужденного на пожизненное заключение в психиатрической клинике.

Фильм "Идеальный пациент"

Фильм "Идеальный пациент"

imdb.com

3. "Просто помиловать"

Год выпуска: 2019

Страна: США

Темнокожий заключенный Уолтер МакМиллан ожидает смертной казни за убийство. Узнав, что обвинение построено на сомнительных доказательствах и практически на их отсутствии, молодой юрист Брайан Стивенсон решает бросить вызов несовершенной судебной системе США, чтобы спасти жизнь Уолтеру.

Фильм "Просто помиловать"

Фильм "Просто помиловать"

justmercyfilm.com

4. "Темные воды"

Год выпуска: 2019

Страна: США

Однажды к адвокату Робу Биллоту, который специализируется на защите химических компаний, обращается фермер, который утверждает, что одна их этих компаний уничтожила его фермерство. Узнав, что речь о крупнейшей компании DuPоnt, Роб начинает расследование и в последствие пытается доказать, что деятельность компании-гиганта действительно загрязняет природу, убивает животных и вызывает заболевания у людей.

Фильм "Темные воды"

Фильм "Темные воды"

focusfeatures.com

5. "Хозяева города"

Год выпуска: 2019

Страна: Канада

Брэм только что выпустился из колледжа. Он хочет связать свою жизнь с настоящей журналистикой, проводить расследования и менять мир. Поэтому, услышав о скандале с мэром Торонто Робом Фордом, Брэм с пристрастием берется за дело. Ему предстоит доказать причастность политика к наркомании и сексуальным домогательствам.

Фильм "Хозяева города"

Фильм "Хозяева города"

elevationpictures.com

6. "Во власти стихии"

Год выпуска: 2018

Страна: Гонконг

Новоиспеченная пара Тэми и Ричард планируют первое совместное путешествие. Ричарду нужно перегнать яхту знакомых с Таити в Калифорнию, и он зовет девушку с собой. Но через несколько дней после отплытия ребята попадают в сильный шторм. В результате отброшенная далеко на север яхта оказывается в плачевном состоянии, а серьезно раненный Ричард не может ничем помочь хрупкой Тэми, которая делает все возможное, чтобы спасти себя и возлюбленного.

Фильм "Во власти стихии"

Фильм "Во власти стихии"

Twitter / shaiwoodleybr

7. "По половому признаку"

Год выпуска: 2018

Страна: США

Молодая девушка по имени Рут мечтает о карьере юриста. Но в 70-е годы, чтобы воплотить свою мечту, ей предстоит бороться с процветающей гендерной дискриминацией.

Фильм "По половому признаку"

Фильм "По половому признаку"

focusfeatures.com

8. "Брайан Бэнкс"

Год выпуска: 2018

Страна: США

Брайан Бэнкс – школьная звезда футбола. Ему 16, и он мечтает о большой спортивной карьере. Но все рушится в тот момент, когда в дом Бэнкса, где он живет со своей матерью, врывается полиция и арестовывает его как подозреваемого в изнасиловании. Несправедливо осужденный за преступление, которого он не совершал, Брайан борется за справедливость и очищение своего имени.

Фильм "Брайан Бэнкс"

Фильм "Брайан Бэнкс"

Facebook / brianbanksmovie

9. "Частная война"

Год выпуска: 2018

Страна: США

Журналистка Мари Колвин раз за разом отправляется в горячие точки по всему миру, ставя под угрозу свою собственную жизнь. Ее цель – показать общественности реальную картину событий, а не так, как их представляют политики и военное руководство.

Фильм "Частная война"

Фильм "Частная война"

Facebook / APrivateWar

10. "Все деньги мира"

Год выпуска: 2017

Страна: США

В 1973 году итальянцы похищают внука нефтяного магната Жана Пола Гетти и требуют выкуп в 17 миллионов долларов. Однако в отличие от предметов искусства, человеческая жизнь для скряги Гетти ничего не стоит. "У меня четырнадцать внуков, если я сегодня заплачу один пенни, тогда у меня будет четырнадцать похищенных внуков" – сообщает миллиардер журналистам и дает понять, что платить не намерен. Спасение 16-летнего Джона остается в руках его матери, у которой нет ни средств, ни должной поддержки со стороны правоохранительных органов.

Фильм "Все деньги мира"

Фильм "Все деньги мира"

sonypictures.com

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Автор
Евгения Синяк
Теги
кадры из фильма кино
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