Вышел второй сезон сериала 'Уэнздей': что нужно помнить перед просмотром

В среду, 6 августа на Netflix выходит первая часть второго сезона сериал "Уэнздей". На этот раз зрители увидят четыре серии, остальные эпизоды стартуют на платформе 6 сентября.

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OBOZ.UA вспоминает первый сезон хитового шоу. И рассказывает, чего ждать от новых серий.

О чем был первый сезон

Сериал "Уэнздей" дебютировал в ноябре 2022 года. Первый сезон побил рекорд по количеству часов просмотра за неделю среди всех англоязычных сериалов на Netflix, набрав 341,23 млн часов за первые семь дней на стриминге. Соавторы проекта Альфред Хоф и Майлз Миллар ("Тайны Смолвиля", "Битлджус") возлагают большие надежды на второй сезон своей мрачной драмеди о взрослении.

В первой части, созданной при участии мастера жанра комедийного хоррора Тима Бертона, зритель познакомился поближе с дочерью семейки Аддамс – молчаливой Уэнздей (Дженна Ортега). Девушку отправляют в академию магии "Невермор", где учатся дети со сверхъестественными способностями и различные сказочные существа (вампиры, сирены, оборотни и т.д.).

Во время учебного года вокруг академии случается несколько жестоких убийств, и Уэнздей берется самостоятельно расследовать их. Так она выходит на воскресшего кровожадного монстра Хайда. А заодно и открывает для себя немало тайн, связанных с ее семьей и собственным прошлым. В конце сезона Уэнздей получает загадочное сообщение о том, что кто-то следит за ней. Так авторы оставляют клифхенгер на второй сезон.

О чем расскажет продолжение "Уэнздей"

Хотя точные детали держат в тайне, авторы обещают, что второй сезон станет еще более мрачным и насыщенным. Основное внимание будет сосредоточено на раскрытии заговора, угрожающего безопасности "Невермора", и на развитии персонажа Уэнздей. В новом сезоне она, по словам шоураннеров, будет менее сосредоточена на романтических линиях и больше — на дружбе, самопознании и конфликтах с новыми врагами.

В трейлере, который вышел за несколько недель до премьеры, говорилось о том, что опасность на этот раз нависнет над лучшей подругой Уэнздей Энид Синклер (Эмма Майерс). Поисками источника этой угрозы и займется главная героиня. Однако, как намекнули авторы шоу, ее экстрасенсорные способности не всегда будут вести девушку в правильном направлении.

Кроме того, во втором сезоне больше места будут занимать другие члены семьи Аддамс. Так значительную роль в развитии сюжета играет мать Уэнздей Мортиша Аддамс (Кэтрин Зета-Джонс). Рядом с ней мы часто будем видеть и отца семейства Гомеса (Луис Гусман). В академию "Невермор" также поступит младший брат героини Пагсли (Айзек Ордоньес). Более того, в событиях будет активно участвовать мать Мортиши – Хестер Фрамп (Джоанна Ламли).

Изменения в актерском составе

Заметные изменения произойдут в актерском составе сериала. Так вместо погибшего директора академии Уимс (Гвендолин Кристи) появится новый руководитель учебного заведения Барри Дорт. Его роль исполнит Стив Бушеми. Также мы увидим Тандиви Ньютон в роли доктора Рэйчел Фэйрберн – психиатра, который будет работать с бывшим учеником "Невермора" Тайлером (Хантер Духан), который и стал воплощением Хайда. В составе преподавателей также состоится звездное пополнение – Леди Гага сыграет учительницу по имени Розалин Ротвуд, чей путь неоднократно пересечется с путем Уэнздей.

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