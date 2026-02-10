Вышел трейлер фильма 'Проект 'Аве Мария' с Райаном Гослингом: когда премьера

Одной из самых ожидаемых премьер 2026 года безусловно является экранизация еще одной книги автора "Марсианина" Энди Уэйра – фильм "Проект "Аве Мария". Фантастический роман вышел пять лет назад и сразу стал бестселлером, а снятая по нему лента появится в украинском прокате уже 19 марта.

Накануне премьеры студия Amazon MGM опубликовала финальный трейлер, в котором мы видим не только Райана Гослинга в роли учителя и астронавта Райланда Грейса. Наконец зрителям показали его партнера по космической миссии – инопланетянина Рокки.

По сюжету Грейс, который работает школьным учителем естествознания, соглашается на предложение правительства отправиться в космическое путешествие на поиски спасения угасающего Солнца. После длительной гибернации он просыпается в космическом корабле и понимает, что не один. Его спутником оказывается похожий на камень инопланетянин. Существо не проявляет враждебности. Наоборот, очень быстро выясняется, что пришелец, которому Рейланд дает имя Рокки, ищет ответы на те же вопросы. К тому же неожиданный гость демонстрирует незаурядный ум. Два героя с разных концов Вселенной берутся за дело вместе и между ними возникает крепкая дружба.

Другую заметную роль в "Проекте "Аве Мария" играет немецкая актриса Сандра Гюллер ("Анатомия падения", "Мюнхен", "Неидеальный мужчина"). Ей досталась роль правительственной чиновницы и физика Евы Стратт. Именно она сообщает Рейланду новость о гибели всех звезд Вселенной, кроме одной и уговаривает его отправиться на миссию.

За режиссуру ленты отвечает дуэт Фила Лорда и Кристофера Миллера, известных по мультфильмам "Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек", и оскароносному "Человек-паук: Вокруг вселенной". Сценарий написал Дрю Годдард. Он же ранее адаптировал для экранизации роман Вира "Марсианин".

