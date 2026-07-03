"Ваяна 3" уже в разработке: когда выйдет мультфильм

На днях в кинотеатрах по всему миру стартует игровая адаптация хита Disney "Ваяна", а уже появились новости об анимационной франшизе, которая дала жизнь этому фильму. Как сообщил актер и один из продюсеров картины Дуэйн Джонсон, триквел мультфильма "Ваяна" уже находится в разработке.

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Как пишет Collider, об этом Джонсон заявил на пресс-конференции в Бразилии, посвященной продвижению новой картины. "Да, мы обсуждали "Ваяну 3". Но сначала – игровой фильм "Ваяна". Давайте сначала дождемся ее выхода", – сказал исполнитель роли Мауи.

Джонсон даже назвал имена сценаристов, участвующих в разработке "Ваяны 3" – это Джаред Буш и Дана Леду Миллер, которые написали сценарий для игровой адаптации первого мультфильма. Впрочем, больше информации о том, на какой стадии разработки находится триквел и когда запланирован его выход, пока нет.

Также у студии Disney нет планов на сиквел игровой "Ваяны". Студия хочет сначала посмотреть на кассовые сборы фильма, в котором Джонсон сыграет в паре с дебютанткой Кэтрин Лагая. В то время как успех анимационных фильмов уже не вызывает сомнений. Первая часть, вышедшая в 2016 году, собрала в прокате 687,2 миллиона долларов, а сборы сиквела, который вышел в 2024 году, превысили 1 миллиард. Поэтому с финансовой точки зрения игровой фильм "Ваяна" может стать одним из крупнейших хитов года.

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