В нацотборе на премию 'Оскар' от Украины будут бороться 5 фильмов: о чем они. Видео

Украинский Оскаровский комитет (УОК) объявил фильмы-участников национального отбора, которые будут бороться за выдвижение на самую престижную кинопремию "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм" от Украины. В списке пять кинолент.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба Украинской киноакадемии. УОК рассмотрит все заявки и выберет победителя, который скоре сразится за главную победу на 96-й премии "Оскар".

"Завершен прием заявок для участия фильмов в отборе на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Лучший международный полнометражный фильм" от Украины. Украинский оскаровский комитет (УОК) получил 5 заявок", – уточняется в сообщении.

Так, в нацотборе участвуют:

"20 дней в Мариуполе" (режиссер Мстислав Чернов)

Документальная лента лауреата Пулитцеровской премии Мстислава Чернова об оккупации и блокаде Мариуполя в феврале-марте 2022 года. Фильм правдивый, а потому, как рассказывают многие зрители, очень тяжелый. В нем смерти детей, массовые захоронения, разбомбленный роддом и другие ужасы российских преступлений.

"Железные бабочки" (режиссер Роман Любый)

Еще один документальный проект. На этот раз о сбитом Россией гражданском самолете с 298 людьми на борту над Донбассом в 2014 году. Расследование этого преступления продолжалось 8 лет.

"Памфир" (режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук)

Драма "Памфир" была снята в копродукции Украина, Франция, Польша, Чили и Люксембург. Это история о бывшем контрабандисте и гастарбайтере Леониде, который вернулся домой на Буковину, его супруге, которая не хочет больше отпускать мужа на заработки, и сыне Назаре, который готов на все, чтобы отец остался дома.

"Териконы" (режиссер Тарас Томенко)

Документальный фильм, который описывают как "историю о детях, которые видят войну не по телевизору и о детстве, которое продолжается, несмотря на войну"

"ШТТЛ" (режиссер Адриен Уолтер)

Идиш-украинский одноразовый драматический фильм 2022 года. В ленте рассказывается о жизни еврейского городка на западе Украины накануне операции "Барбаросса" в 1941 году.

Ранее OBOZREVATEL писал о 5 причинах, почему стоит посмотреть украинскую приключенческо-историческую драму "Довбуш". Это самый дорогой фильм в истории отечественного кинематографа. Его бюджет составил около 120 млн гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!