Украинский документальный фильм 'Паляница' получил престижную награду на фестивале ETHOS Film Awards в США

Документальный фильм "Паляница" (Palyanytsia) громко заявил о себе сразу на двух престижных международных кинофестивалях в США – Ethos Film Awards 2026 и Dallas International Film Festival 2026.

На кинофестивале ETHOS Film Awards, который состоялся в Санта-Монике (США), фильм получил первое международное признание: "Паляница" стала единственной украинской лентой в официальной программе и получила почетную награду за весомое общественное влияние ради мира (Impact Award for Peace). После показа состоялось эмоциональное обсуждение, во время которого зрители задавали глубокие вопросы и высоко оценили работу режиссеров Кадима Тарасова и Юлии Большинской.

На Далласском международном кинофестивале (Dallas International Film Festival, DIFF) состоялся показ фильма для широкой общественности. Организаторы и участники мероприятия, которое в этом году отмечало свое 20-летие, назвали "Паляницу" одной из самых сильных лент официальной программы. Участие в фестивале стало мощной платформой для культурной дипломатии, ведь на мероприятиях присутствовали более 50 американских и международных медиа. Творческая группа в составе продюсеров Екатерины Тимченко (Aerosol Arsenal Films) и Райана Смита (Ryan Smith), а также героев ленты – Джонни (Johnny Ashbaugh) и Тристана (Tristan George), представила проект и дала ряд интервью иностранным журналистам. В этих разговорах команда подчеркивала необходимость постоянного внимания мира к Украине и напоминала, что война продолжается, а украинцы ежедневно платят высокую цену за свободу.

"Для команды фильма "Паляница" большая честь – получить награду на Ethos Film Awards 2026 и принять участие в Dallas International Film Festival. Наш фильм уже стал мощным голосом Украины в мире. "Паляницу" создали, чтобы через искусство стрит-арта еще раз напомнить миру, который уже устал от войны, об Украине, о том, что борьба продолжается.

Первая международная награда фильма является признанием совместной работы всей команды, в частности режиссеров Кадима Тарасова и Юлии Большинской, а также всех, кто вложил в создание ленты душу и сердце. Эта награда принадлежит не только авторам фильма, но и всей Украине и украинским защитникам, которые ежедневно борются за свободу и независимость ценой собственных жизней ", – Екатерина Тимченко, продюсер фильма .

При поддержке Ассоциации "Смотри украинское!" и ее соучредителя Андрея Ризоля было организовано более 90 показов фильма во всем мире. Из них более 60 уже состоялись в Украине, в частности в рамках проекта "Кино ради победы!". Также лента была интегрирована в международные показы и киномарафон Culture vs War в 23 странах мира.

"Для нас важно, что "Паляница" находит широкий отклик у международной аудитории. Эта лента объединяет людей вокруг идей свободы и человеческого достоинства, способствует международной поддержке Украины", – Андрей Ризоль, Председатель правления Ассоциации "Смотри украинское!"

После американских премьер международный тур фильма продолжился знаковыми европейскими и украинскими показами: сначала ленту представили в Варшаве при поддержке Посольства Украины в Польше для около 250 послов и дипломатов, где мероприятие превратилось в масштабную культурную презентацию с художественной выставкой, выступлением украинского хора и традиционным угощением паляницей, а следующим этапом стал показ в Совете Европы в Страсбурге для полсотни дипломатов, что дало очередную возможность донести до европейского сообщества правду о войне.

Следующим этапом станет Токио, где уже подготовлены японские субтитры. В ноябре запланированы три больших показа для японской аудитории. Кроме того, "Паляница" будет участвовать еще в десяти международных кинофестивалях, продолжая свою культурную миссию и рассказывая миру об Украине.

Справка

ETHOS Film Awards, организованный ETHOS Film Institute, объединяет кинематографистов активистов и педагогов из более чем 180 стран мира вокруг тем мира, эмпатии и социального влияния.

Dallas International Film Festival, основанный Dallas Film Society, объединяет независимых кинематографистов, индустриальных профессионалов и зрителей со всего мира, представляя полнометражные и короткометражные фильмы разных жанров и способствуя развитию авторского кино и культурному обмену.

Творческая группа фильма:

Идея, художник, герой ленты – Bandit

Режиссеры – Кадим Тарасов и Юлия Большинская, MUSEcutFILM

Фото/ видео – Кадим Тарасов, Юлия Большинская, Tristan George, Юрий Грузинов, Сергей Михальчук

Продюсер архива и авторских прав – Алина Краснянская

Художник, герой ленты – Johnny Ashbaugh

Звукорежиссер – Олег Кульчицкий

Продюсеры – Екатерина Тимченко, Ryan Smith

Сопродюсер – Андрей Ризоль