'Уголовному чтиву' 30 лет: как выглядят сейчас главные актеры культового фильма Квентина Тарантино. Фото

30 лет назад на экраны зрителей со всего мира вышел культовый фильм режиссера Квентина Тарантино "Уголовное чтиво". Лента, в которой без излишней романтизации описывается история американских преступников, и освещается реальная жизнь представителей криминалитета, не теряет популярности и по сей день.

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Кинокартина занимает 8 место в рейтинге 250 лучших фильмов по версии IMDb, а главные актеры по-прежнему остаются кумирами для мировой аудитории. Однако внешность "бесстрашных преступников", которых мы привыкли видеть на экранах, значительно изменилась. OBOZ.UA решил показать, как выглядят сейчас звезды культового фильма.

Джон Траволта

Американский актер, воплотившийся в роль киллера Винсента Веги, неоднократно появлялся в популярных фильмах Голливуда. Кроме того, что Джон Траволта увлекается индустрией кино, он еще является профессиональным пилотом. У 70-летнего артиста есть собственный авиапарк, где размещен его личный Боинг-707. Однако в 2017-м он отказался от любимого хобби из-за возраста.

Сэмюэл Лирой Джексон

Появившись в "Уголовном чтиве" в роли Джулса Уинфилда, знаменитость громко заявила о себе как об актере. Прекрасно отыграв главного персонажа ленты, Сэмюэл Лирой Джексон был номинирован на "Золотой глобус" и "Оскар". Хотя тогда ему не удалось стать обладателем престижных наград, 75-летний артист до сих пор является одной из самых востребованных звезд.

Ума Турман

Сыграв Миу Уолес в легендарной кинокартине, Ума Турман стала иконой кинематографа. После работы с Квентином Тарантино знаменитость, которой сегодня 54 года, была номинанткой на "Оскар" в категории Лучшая женская роль второго плана.

Брюс Уиллис

Хотя знаменитость и появилась в ленте в роли второстепенного персонажа, профессионального боксера Бутча Кулиджа, его яркая игра надолго запомнилась поклонникам. Артист брал участие во многих кассовых проектах Голливуда. Однако теперь селебрити отошел от своего дела, ведь в 2023 году ему диагностировали деменцию.

Гарви Кейтель

85-летний актер впервые появился на экранах, приняв участие в съемке студенческого фильма Мартина Скорсезе "Кто стучит в мою дверь?" Сыграв одну из самых ярких ролей в "Уголовном чтиве", Уинстона Вулфа, он впал в душу зрителям.

Тим Рот

Звезда воплотился в роль грабителя Ринго в кинокартине. За годы своей творческой карьеры 63-летний Тим Рот был номинирован на премию "Оскар" и "Золотой глобус", а также стал лауреатом премии BAFTA . Будучи близким другом Квентина Тарантино, он сыграл почти во всех его работах.

Аманда Пламмер

Роль Йоланды, имевшая псевдоним "милый кролик", в фильме "Уголовное чтиво" дала возможность Аманде Пламмер понять, что она не фанатка Голливуда. Хотя участие в кинокартине принесло звезде популярность, она предпочитает играть аутсайдеров, убийц или бродяг в независимом американском кино.

Винг Реймс

65-летнему Уингу Реймсу удалось громко заявить о себе в индустрии кино, появившись в роли Марселласа Волеса в легендарном фильме. Тогда его уникальный талант заметили критики и режиссеры, и карьера звезды начала стремительно развиваться.

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