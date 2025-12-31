7 небанальных фильмов на Новый год-2026 для всей семьи: понравятся и детям, и взрослым

Новогодние и рождественские фильмы всегда вселяют веру в лучшее будущее. Идеальное решение – смотреть их вместе со всей семьей с ароматным глинтвейном, какао и вкусностями.

OBOZ.UA предлагает подборку из лент, которые успели завоевать множество поклонников во всем мире. Однако не ждите здесь банальных "Один дома" или "Подарок на Рождество". Мы выбрали фильмы последних лет, которые точно не оставят никого равнодушными.

1. Рождественские хроники (2018)

Режиссер: Клей Кейтис

Сюжет. Клэр накануне Рождества пришлось выйти на работу, поэтому ее дети, Тедди и Кейт, остались дома сами. Чтобы полностью почувствовать праздник, брат с сестрой решили попробовать снять Санта-Клауса на видеокамеру (конечно, если он существует). И им это удалось! Более того, эти двое отправились с новым знакомым в удивительное путешествие, о котором и не мечтали.

2. Щелкунчик и 4 королевства (2018)

Режиссер: Лассе Халльстрем

Сюжет. В канун Рождества Клара получила от матери подарок – яйцо Фаберже, внутри которого, если верить записке, есть все, что нужно девочке. Однако возникла проблема... Чтобы открыть презент, необходимо попасть в таинственные Четыре королевства и найти ключ. В чудомире героине придется пройти ряд испытаний.

3. Рождество на двоих (2019)

Режиссер: Пол Фиг

Сюжет. Кейт всю свою жизнь мечтала покорить сцену как певица, но после тяжелой операции смирилась с тем, что этого не произойдет. Она трудоустроилась в супермаркет, и стала развлекать посетителей в костюме эльфа. После работы девушка злоупотребляла алкоголем и фастфудом – это помогало ей отвлечься от реальности, которая ее никак не устраивала. Однажды все изменилось. Кейт встретила чудака по имени Том, который решает помочь ей выйти из депрессивного состояния.

4. Неуловимый аромат любви (2021)

Режиссер: Эрнан Хименес

Сюжет. Натали никак не удается встретить свою любовь, поэтому она начала писать о провальных свиданиях в колонке "Всегда подружка невесты". Однажды девушка познакомилась в приложении для знакомств с красавцем Джошем. Они некоторое время переписывались и созванивались, а на Рождество Натали решила удивить парня – приехала из Калифорнии в Нью-Йорк. И не зря, потому что выяснила, что ее так называемый любимый вообще не такой, как на фото в портфолио, а стереотипный ботаник в больших очках. Сможет ли Джош покорить сердце девушки теперь, когда она знает правду?

5. Мальчик по имени Рождество (2021)

Режиссер: Гил Кинан

Сюжет. Эта кинолента снята по мотивам одноименной книги Мэтта Хейга. В основе сюжета – история о мальчике Николсе, который живет в Лапландии со своей бессердечной тетей. Однажды он убегает из дома, чтобы найти отца. Для этого ему, вместе с упрямым оленем Блитценом и ручным мышонком, нужно пройти тернистый путь к эльфийскому селению Эльфгельм.

6. Праздничный календарь (2018)

Режиссер: Брэдли Уолш

Сюжет. Эбби – профессиональный фотограф. И ни одно городское мероприятие не проходит без нее... На Рождество девушка получает от родителей адвент-календарь с крошечными фигурками, что предсказывает будущее. Он начинает наполнять жизнь владелицы приятными сюрпризами, встречами и знакомствами. Хотели бы вы такой?

7. Что-то от Тиффани (2022)

Режиссер: Дэрил Уэйн

Сюжет. Двое мужчин, Гэри и Итан, покупают своим любимым подарки в магазине "Тиффани". Первый – пару сережек с бриллиантами, а второй – обручальное кольцо, чтобы сделать предложение руки и сердца. В магазине случайно путают товары, и девушки получают не то, что должны были. Как это повлияло на отношения пар и попытаются ли Гэри и Итан разобраться с недоразумением?

