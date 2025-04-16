Свинка Пеппа – это сила добра или неукротимое зло? Разбор одного из наиболее популярных детских мультфильмов

"Свинка Пеппа" – один из самых популярных мультфильмов для современных детей, где главная героиня – свинка младшего школьного возраста, проводит зрителей по своим повседневным делам. Однако большинство родителей критикуют этот мультсериал, созданный 20 лет назад, за вредное влияние на маленьких зрителей.

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В одних сериях поведение маленькой свинки Пеппы вызывает восторг: здесь они милые и грязные с ее младшим братом Джорджем после прыгания в лужах в своем саду, а здесь она играет со своей лучшей подругой овечкой Сьюзи. Пеппи хорошо себя ведет, когда посещает врача или делает задание из школы. Она очаровательная! Во всяком случае, некоторое время, пишет The Independent.

Но есть и другая сторона Пеппы. Некоторые родители считают ее невыносимой, грубой, хулиганкой. Она часто командует Джорджем и упрекает отца за его вес, говоря ему, что его животик "большой", и даже используя "папин большой животик" как пароль для входа в ее домик на дереве. Также известно, что она перебирает едой, которую готовят для нее.

Решми Беннетт, владелица пекарни и детская писательница, рассказала, что ее шестилетний сын, как и многие другие дети, также был очарован свинкой Пеппой. Но как только Беннетт села смотреть мультфильм вместе со своим маленьким мальчиком, она была в ужасе: "Пеппа так неприятна. Она грубая, унижающая, не поддерживающая своих друзей. Она стыдит своего отца и плохо обращается со своим младшим братом".

Своего сына Беннет быстро переключила на потенциально лучшие для него мультфильмы, такие как Paw Patrol и NumberBlocks. Но ее беспокойство по поводу персонажа Пеппы касается не только ее ребенка. Так писательница пытается разобраться Свинка Пеппа – это сила добра или сила неукротимого зла? Не слишком ли она груба и оказывает влияние на обожающих ее детей? Или все-таки она просто отражает детство во всей его сложности?

Беннетт говорит, что то, как Пеппа разговаривает со своим братом, особенно вопиющее. "Она прогоняет его каждый раз, когда к ней приходят друзья, и не сопереживает, когда он болеет. Мне также не нравится то, как они изображают папу Свина несчастным и не очень умным, а также то, как все семейные вопросы и проблемы ложатся на плечи мамы Свиньи – ее нагрузка, пожалуй, невыносима!"

Также негативное мнение об этом популярном мультфильме имеет специалист по семейному сну Николь Рэтклифф. Она сказала, что ей не нравится, как в этом детском сериале изображены родительские и гендерные роли. Поэтому ее дети не смотрят Свинку Пеппу, этот мультфильм в их доме под запретом. "Есть книга о Свинке Пеппе под названием "Я люблю Свинку-маму", и там повсюду: "Ты нам нужна, мамочка!". В книге показано, как Папа Свин пытается сделать хорошие вещи своей жене в День матери, но все получается не так. Он портит завтрак. Он собирает семью на неожиданный день на пляж... но идет снег. Тогда устроенный им пикник разносится по ветру. То есть каждая попытка Папы Свина сделать что-то приятное для мамы, приводит к тому, что ей приходится спасать ситуацию. И в это время дети и папа именно этого и ожидают, что она сделает все сама и правильно", – делится своими впечатлениями о книге эксперт.

Последней каплей для Рэтклифф стало то, что папа Свин подарил Маме Свинье недоеденную плитку шоколада. "Я никогда не читала книгу, которая меня так разозлила тем, как она учит маленьких детей признавать, что мамы все исправят, и они делают это все без благодарности", – говорит она.

Следует заметить, что мультфильм "Свинка Пеппа" уже несколько раз попадал под волну критики. В первые дни сериала его производителю, анимационной компании Astley Baker Davies, пришлось перевыпустить несколько эпизодов после жалоб. Самым известным является тот, где семью Свиней обвинили в том, что они рискуют получить травму или смерть, не пристегнувшись ремнями безопасности во время пребывания в автомобиле. В другом эпизоде Пеппа ездила на велосипеде без шлема, из-за чего эпизод был переснят, и свинка стала кататься в шлеме.

Австралийское телевидение запретило эпизод для обучения детей не бояться пауков – потенциально смертельного урока в стране, наполненной ядовитыми пауками – тогда как американские родители жаловались на "грубость и нетерпение" персонажа.

Некоторые из этих жалоб более тривиальны, чем другие, но они говорят об ощущении, что Свинка Пеппа – особенно в сочетании с ее непослушным поведением – слишком сложный и противоречивый персонаж для традиционного детского телевидения. Однако для Джеки Эдвардс, являющейся частью исполнительной группы Children's Media Foundation и ранее являвшейся руководителем отдела приобретений для детей и независимой анимации BBC, "Свинка Пеппа" – хороший мультфильм.

"Мне очень жаль Пеппу, потому что она хорошая свинка. Пеппа сама ребенок, и она демонстрирует настоящее детское поведение. Что хорошего делает детское телевидение, так это позволяет детям увидеть себя в персонажах на экране", – говорит Эдвардс. Также она считает, что для Пеппы действительно хорошо время от времени быть грубой или плохо себя вести. "Мы все когда-то делаем не очень правильные вещи, не правда ли? Каждый из нас может быть счастливым, грустным, смешным, добрым, а иногда и немного озорным или даже злым. Пеппа настоящая", – уверена Джеки.

Возможно, это даже хорошо, что Пеппа не только положительный персонаж и следует использовать ее иногда плохое поведение в воспитательных целях, как хорошую возможность поговорить со своими детьми об этом. "Пеппа часто бывает хорошей. Она говорит "пожалуйста" и "спасибо". Она демонстрирует хорошее поведение, но родители, критикующие мультфильм, замечают лишь непослушное поведение", – комментирует Эдвардс.

Также Джеки уверена, что если бы Пеппа была идеальной, то она не стала бы столь популярной среди детей. "Я считаю, что любой персонаж, являющийся "идеальным", на самом деле будет очень скучным", – говорит она. И тут трудно не согласиться, ведь почему-то большинство детей все-таки обожают эту веселую и милую, хоть и часто озорную свинку.

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