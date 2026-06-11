'Соседи сверху': в кинотеатрах Украины покажут сексуальную комедию, которая оказалась честным фильмом о браке

Комедия "Соседи сверху", выходящая в украинский прокат 25 июня 2026 года, объединила на экране Оливию Уайлд, Сета Рогена, Пенелопу Крус и Эдварда Нортона.

Видео дня

В своей третьей режиссерской работе Оливия Уайлд превращает провокационную комедию о свингерах в тонкое исследование супружеской близости, обид и желаний, о которых люди годами не решаются говорить.

Один ужин, который все меняет

Лента "Соседи сверху" начинается как почти театральная конструкция: одна квартира, один ужин, четыре человека и все более неудобный разговор.

Фильм работает как комедия манер, в которой напряжение рождается не из событий, а из того, что персонажи наконец перестают скрывать друг от друга.

Супруги, которых играют Сет Роген и сама Уайлд, переживают кризис, который давно превратился в привычный фон их жизни. Она нервно пытается спасти вечер и делает вид, что все под контролем. Он – бывший инди-рок-музыкант, теперь учитель музыки, разочарованный собой и собственной нереализованностью.

Их соседи, которых играют Эдвард Нортон и Пенелопа Крус, кажутся полной противоположностью: спокойные, самодостаточные, сексуально уверенные в себе. Но именно их появление постепенно заставляет хозяев говорить о вещах, которые годами оставались невыразимыми.

Комедия, работающая как рентген брака

Формально "Соседи сверху" – сексуальная комедия про свингеров. Но создатели используют эту ситуацию значительно интереснее, чем просто фестивальную провокацию.

Предложение, которое получают главные герои Джо и Анджела, становится катализатором для разговора об одиночестве внутри отношений, усталости от ролей, потребности чувствовать желанность и страхе честно говорить о собственных потребностях.

Фильм работает не только как история о сексе, а как история о людях, которые годами избегали неудобных разговоров.

Четверка актеров, которая держит в напряжении весь фильм

Самая большая сила "Соседей сверху" – химия между четырьмя актерами.

Сет Роген сочетает привычную комедийную энергию с, пожалуй, одной из лучших драматических работ в своей карьере. Его Джо одновременно смешной, жалкий и болезненно узнаваемый.

Уайлд играет Анджелу с постоянным внутренним нервом человека, который давно перестал чувствовать себя желанным, но еще не готов это признать.

Пенелопа Крус наделяет Пину почти гипнотической теплотой и уверенностью.

А Эдвард Нортон создает персонажа, который сначала кажется карикатурно расслабленным, но постепенно открывается гораздо сложнее.

Один из самых сильных моментов фильма – большой монолог героя Нортона, полностью импровизированный самим актером.

Между театром и кино

Несмотря на почти театральную основу, Уайлд постоянно ищет способы сделать пространство живым и кинематографическим.

Вместе с оператором и постановщиком режиссер строит кадры через дверные проемы, отражения и глубину пространства, не позволяя квартире превратиться в сцену.

Фильм был снят за 23 дня и в хронологическом порядке – решение, которое позволило актерам постепенно проживать эмоциональные трансформации своих персонажей.

Вместе с этим работает музыка Девонте Хайнса – немного тревожная, немного ироничная, иногда несоответствующая легкому тону сцен, но именно поэтому настолько точная.

Честный разговор о близости

Ленту "Соседи сверху" уже сравнивают с "Кто боится Вирджинии Вульф?", хотя фильм Уайлд гораздо мягче и человечнее.

Там, где пьеса Эдварда Олби превращает брак в поле тотального уничтожения, "Соседи сверху" все еще оставляют место для нежности.

Комедия здесь становится способом говорить о вещах, которые обычно звучат слишком больно напрямую. Именно поэтому фильм работает гораздо сильнее, чем простая история о неудобном ужине между соседями.

Способен ли один ужин изменить брак, можно будет узнать в украинских кинотеатрах уже с 25 июня 2026 года – "Соседи сверху" скоро в кино. Допремьерные показы в избранных кинотеатрах – с 18 июня.