Собрал почти 800 миллионов: новый мультик о Марио стал лучшим в кино за 2026 год

Семейный мультфильм "Супер Марио Галактика в кино" официально стал самым успешным фильмом 2026 года (по состоянию на конец апреля, конечно). За месяц в мировом прокате новые приключения персонажей Nintendo заработали 755,8 миллиона долларов – больше, чем любая другая выпущенная в этом году лента.

Как пишет Games Industry, адаптация видеоигры заработала более 361 миллиона долларов только в США. Среди других крупных рынков лидируют Мексика (49,6 млн), Великобритания (38 млн) и Германия (30 млн).

В глобальном зачете "Супер Марио Галактика в кино" обошел китайскую спортивную комедию "Пегас 3", которая до этого держала первенство 2026 года после дебюта на домашнем рынке. Интересно, что почти весь доход "Пегас 3" получил именно у себя на родине – в Китае. Тамошние зрители принесли в копилку фильма аж 99,8% заработанных денег. Третью строчку в рейтинге занимает "Проект "Аве Мария"" с Райаном Гослингом в главной роли. Его кассовые сборы пока составляют 575 миллионов долларов, но прокат все еще продолжается.

Суммарно анимационная франшиза о Марио уже пересекла отметку в 2 миллиарда долларов мировых сборов. Это вывело серию на 10-е место среди самых кассовых франшиз в истории кино.

"Супер Марио Галактика" вышел на экраны 1 апреля и мгновенно стал самым успешным дебютом года в США. Только за первый день проката в Америке фильм заработал 34,5 миллиона долларов, обойдя результат первой части ("Братья Супер Марио в кино"), которая в свое время стартовала с 31,7 млн. Всего за пять дней мировые сборы ленты достигли 372,6 миллиона долларов.

Для сравнения, первый фильм о Марио в 2023 году также бил рекорды: за премьерные выходные он собрал 204,6 миллиона долларов в США и 377 миллионов по всему миру.

Между тем, игровая студия Nintendo не собирается останавливаться на достигнутом и уже готовит к релизу игровую адаптацию "Легенды о Зельде", релиз которой запланирован на 7 мая 2027 года. Режиссером выступает Уэс Болл, а главные роли исполняют британские актеры: Бенджамин Эван Эйнсворт сыграет Линка, а Бо Брагасон – Зельду. Съемки ленты стартовали еще в ноябре 2025 года.

