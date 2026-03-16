'Служанка 2': стало известно, когда начнут съемки фильма

Триллер "Служанка" с Амандой Сейфрид и Сидни Суини стал одной из самых громких премьер начала 2026 года. И зрители, которым понравилась напряженная атмосфера ленты, могут порадоваться новостям – активная работа над сиквелом уже ведется, поэтому он должен выйти на экраны уже довольно скоро.

Это изданию Deadline подтвердил режиссер "Служанки" Пол Фиг за кулисами церемонии вручения премии "Оскар". По его словам, сценарий второй части уже готов и сейчас он занимается его редактированием. Более того, известно, что съемки продолжения начнутся этой осенью.

"Служанка" является экранизацией одноименного бестселлера Фриды Мак-Фадден. В основу сиквела ляжет следующий роман трилогии под названием "Секрет служанки". Он снова сосредоточится на приключениях Милли Кэллоуэй в исполнении Сидни Суини. На этот раз главная героиня с непростым прошлым окажется в центре смертельной схемы своей новой работодательницы Венди Гаррик. Женщина будет пытаться подставить Милли и обвинить ее в убийстве. Вместе со Суини к касту присоединится итальянский актер Микеле Морроне, который ранее работал с Фигом над лентой "Еще одна простая услуга".

Оригинальная "Служанка" стала настоящим новогодним хитом студии Lionsgate. При довольно скромном бюджете в 35 миллионов долларов, лента собрала в мировом прокате 395 миллионов. И это при том, что она соревновалась за внимание зрителей с безоговорочным блокбастером Джеймса Кэмерона "Аватар: Огонь и пепел".

Критики также были весьма снисходительными к ленте. "Служанку" хвалили за довольно непредсказуемый сюжетный поворот, язвительный юмор и отличную игру Аманды Сейфрид. При этом фильм называли перерождением жанра эротических триллеров девяностых и "лучшей плохой лентой последних лет".

