'Симпсоны' вернутся на экран после 20-летнего перерыва: когда выйдет фильм

Спустя два десятилетия после выхода первого фильма фанаты снова увидят "Симпсонов" на большом экране. Студия 20th Century Studios официально подтвердила выход второй части анимационной ленты.

Видео дня

Премьера запланирована на 23 июля 2027 года, ровно через 20 лет после старта "Симпсонов в кино". Анонс сопроводили постером в Instagram с изображением пончика, который пытается схватить Гомер, и подписью: "Гомер возвращается на секунду". Новость сразу вызвала волну обсуждений среди поклонников, которые давно ждали продолжения.

Первый полнометражный фильм, появившийся в июле 2007 года, рассказывал, как Гомер случайно загрязнил воду в Спрингфилде. Это привело к тому, что Агентство по охране окружающей среды накрыло город куполом, оставив героям задачу спасти себя и родных.

Лента имела огромный успех и собрала более 500 миллионов долларов в мировом прокате, а финальная сцена с намеком на продолжение запомнилась фанатам.

Однако реальные планы относительно второй части неоднократно откладывались. В 2014 году сценарист Джеймс Л. Брукс подтвердил, что студия Fox рассматривала идею создания сиквела. Но впоследствии, по словам исполнительного продюсера Эла Джина, переговоры зашли в тупик, в частности из-за пандемии. Только в 2024-м было официально объявлено, что фильм получит продолжение.

Анимационный сериал "Симпсоны", созданный Мэттом Грёнингом в 1989 году, стал культовым явлением в мировой культуре. Он рассказывает о жизни Гомера, Мардж и их детей — Барта, Лизы и Мэгги. В течение 36 лет вышло почти 800 эпизодов в 37 сезонах, и шоу уже продлено до 40-го, который может стать финальным.

"Симпсоны" официально считаются самым длинным анимационным сериалом прайм-тайма США. В прошлом году стало известно об уходе актрисы Памелы Хайден, которая озвучивала сразу нескольких героев — от Милхауса до детей Фландерсов. В то же время создатели продолжают шутить по поводу долголетия шоу: в премьере 36-го сезона Барту впервые исполнилось 11 лет, хотя десятилетиями он оставался "вечным" десятилетним озорником.

Ожидаемое возвращение Симпсонов на большие экраны в 2027 году станет не только данью ностальгии, но и попыткой снова покорить кинопрокат.

OBOZ.UA считает, что вас может заинтересовать, что археологи на гробу египетской мумии нашли изображение персонажа из "Симпсонов".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.