С Леди Гагой и новыми тайнами: на Netflix вышло продолжение 2 сезона 'Уэнздей'

В ночь на среду, 3 сентября на платформе Netflix вышли четыре заключительные серии второго сезона сериала "Уэнздей". Зрителям наконец показали развязку напряженной драмы, в которой героиня пыталась спасти от беды свою подругу Энид.

OBOZ.UA рассказывает, чем особенна новая часть шоу. А также об актерах, которых мы в ней можем увидеть.

Сюжет

Начинается эта часть с того, что Уэнздей без сознания лежит в больнице после новой стычки с Хайдом, произошедшей в психиатрической больнице "Уиллоу Хилл" в финале первой части. Неожиданно к ней приходит призрак убитой директора академии "Невермор" Ларисы Вимс, чтобы объявить: она теперь является духом-проводником девочки. Поэтому, хочет Уэнздей того или нет, а доводить расследование до конца им придется вместе.

Тем временем события в академии начинают разворачиваться с новой силой, приобретая более угрожающие черты. Шоуранеры обещают более глубокое погружение в сверхъестественные опасности, семейные конфликты Аддамсов, их старые и новые тайны. А еще большую внутреннюю трансформацию Уэнздей. Героине придется восстановить психические силы и свои паранормальные способности, чтобы выйти на бой с опасностью, вырвавшейся из-под контроля.

Что обещают авторы сериала

Режиссер проекта Тим Бартон, а также шоураннеры Альфред Гоу и Майлз Миллар еще до выхода четырех новых эпизодов описывали их как "более темные и сложные". Это будет период не только испытаний, но и дальнейшей эмоциональной эволюции Уэнздей.

Зрителей ждет раскрытие новых тайн семьи Аддамсов. В частности тех, о которых главная героиня даже не догадывалась и которые сильно повлияют на нее лично.

Актерский ансамбль

Главной гостьей каста на этот раз станет певица Леди Гага. Известно, что ей досталась роль загадочной преподавательницы "Невермора" Розалин Ротвуд. Кроме того, ее трек The Dead Dance появится в саундтреке.

Также зрителям уже раскрыли один из секретов – возвращение Гвендолин Кристи к образу Ларисы Уимс. На этот раз в виде духа. Джоана Ламли, которая играет бабушку Венздей Гестер Фрамп, наконец раскроется как полноценный персонаж шоу.

Все серии уже доступны на Netflix. Сериал можно посмотреть в украинском дубляже.

