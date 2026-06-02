Нетипичный фильм ужасов с 'копеечным' бюджетом поднял на уши Голливуд: почему 'Обсессия' получил почти идеальный рейтинг

Фильм ужасов "Обсессия" 26-летнего режиссера Карри Баркера стал одной из главных кинематографических сенсаций 2026 года. Лента, созданная за менее чем 1 миллион долларов, не только собрала уже 148 миллионов долларов в мировом прокате, но и получила почти идеальные оценки от критиков и зрителей.

На Rotten Tomatoes хоррор имеет 96% положительных рецензий от критиков, а на Metacritic получил 77 баллов из 100. Кроме того, зрители поставили фильму редкую для жанра оценку A- по версии CinemaScore, что ранее удавалось лишь нескольким культовым хоррорам.

Критики отмечают, что главная особенность ленты заключается не в кровавых сценах или традиционных монстрах. Самый большой страх в фильме связан с любовью, зависимостью, нарушением личных границ и ответственностью за собственные желания. Именно поэтому многие обозреватели называют "Обсессия" одним из самых оригинальных хорроров последних лет.

Сюжет

"Обсессия" рассказывает историю застенчивого парня Беара, который много лет безнадежно влюблен в свою подругу детства Никки. После неудачных попыток признаться в своих чувствах он использует магический артефакт и загадывает желание, чтобы девушка полюбила его. Однако романтическая мечта быстро превращается в настоящий кошмар.

Обозреватели считают, что успех "Обсессия" связан с темами, которые близки молодой аудитории. Фильм соединил хоррор, романтическую драму и черную комедию, а также поднял вопрос страха близости, эмоциональной зависимости и взросления. Именно это позволило ленте выйти за пределы традиционного жанра.

Финансовая составляющая

Автором картины стал 26-летний ютубер Карри Баркер. Сценарий он написал менее чем за год, а съемки длились всего 26 дней. По данным Variety и MS Now, производственный бюджет составил примерно 750 тысяч – 1 миллион долларов.

Несмотря на скромные расходы, фильм демонстрирует рекордные результаты в прокате. За три уикенда "Обсессия" собрала более 106 миллионов долларов только в Северной Америке и 148 миллионов в мире. Лента стала самым кассовым релизом в истории студии Focus Features на внутреннем рынке США.

Более того, продажи билетов на фильм росли не только во второй, но и в третий уикенд после премьеры, что является редкостью в киноматографе. Подобного результата вне праздничного сезона не демонстрировал ни один фильм со времен "Инопланетянина" Стивена Спилберга в 1982 году.

