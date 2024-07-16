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Netflix показал первые кадры из нового сезона сериала "Очень странные дела"

Анастасия Какун
Кино Oboz
3 минуты
48
Netflix показал первые кадры из нового сезона сериала 'Очень странные дела'

Разработчики популярного американского научно-фантастического сериала "Очень странные дела" порадовали поклонников первыми кадрами со съемочной площадки пятого сезона. Netflix обнародовал несколько закулисных моментов в честь восьмой годовщины дебюта киноленты, состоявшейся 15 июля 2016 года.

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Тизер появился на официальной Youtube-странице сериала. Дата выхода нового сезона "Очень странных дел" остается неизвестной. Однако существуют предположения, что любимые герои вернутся на телеэкраны в 2025 году, пишет BBC.

В опубликованном видеоматериале фанаты могут увидеть несколько знакомых локаций и главных героев. Братья Дафферы показали, как выглядит процесс создания известного шоу, сняв часть аппаратуры и декораций, что не может видеть зритель.

Netflix показал первые кадры из нового сезона сериала "Очень странные дела"

Актер Финн Вулфхард намекнул, что четверо любознательных персонажей, к которым входят Майк, Лукас, Уилл и Дастин, могут снова объединиться в новых эпизодах: "Рад иметь сцены с оригинальной четверкой".

Netflix показал первые кадры из нового сезона сериала "Очень странные дела"

К тому же, тизер акцентирует внимание на том, как изменились главные герои в течение пяти сезонов. Поклонники могут увидеть Милли Бобби Браун маленьким ребенком из первых серий и взрослой девушкой, которым она стала теперь. Актриса подчеркивает взросление персонажей фразой: "Я начала, когда мне было десять лет. Недавно мне исполнилось двадцать".

Netflix показал первые кадры из нового сезона сериала "Очень странные дела"

Несмотря на то, что пятый сезон сериала "Очень странные дела" будет последним, актерский состав пополнится новыми участниками. В будущих эпизодах зрители смогут увидеть Нелл Фишер, Джейка Коннелли и Алекса Бро, пишет The Hollywood Reporter.

Netflix показал первые кадры из нового сезона сериала "Очень странные дела"

Актриса Майя Гоук рассказала, что финальные 8 серий научно-фантастического шоу будут похожи на отдельные фильмы, которые продлятся значительно дольше обычного.

Netflix показал первые кадры из нового сезона сериала "Очень странные дела"

"Наши шоуранеры, Мэтт и Росс Дафферы, берут на себя большую ответственность. У них отличная команда сценаристов, но они очень вовлечены. Они много пишут, и очень интенсивно и серьезно относятся к качеству продолжения написания, поэтому нужно много времени, чтобы написать каждый сезон, и много времени, чтобы их снять", – отметила звезда.

Netflix показал первые кадры из нового сезона сериала "Очень странные дела"

Съемки пятого сезона сериала "Очень странные дела" завершены наполовину.

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