Netflix показал первые кадры из нового сезона сериала 'Очень странные дела'

Разработчики популярного американского научно-фантастического сериала "Очень странные дела" порадовали поклонников первыми кадрами со съемочной площадки пятого сезона. Netflix обнародовал несколько закулисных моментов в честь восьмой годовщины дебюта киноленты, состоявшейся 15 июля 2016 года.

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Тизер появился на официальной Youtube-странице сериала. Дата выхода нового сезона "Очень странных дел" остается неизвестной. Однако существуют предположения, что любимые герои вернутся на телеэкраны в 2025 году, пишет BBC.

В опубликованном видеоматериале фанаты могут увидеть несколько знакомых локаций и главных героев. Братья Дафферы показали, как выглядит процесс создания известного шоу, сняв часть аппаратуры и декораций, что не может видеть зритель.

Актер Финн Вулфхард намекнул, что четверо любознательных персонажей, к которым входят Майк, Лукас, Уилл и Дастин, могут снова объединиться в новых эпизодах: "Рад иметь сцены с оригинальной четверкой".

К тому же, тизер акцентирует внимание на том, как изменились главные герои в течение пяти сезонов. Поклонники могут увидеть Милли Бобби Браун маленьким ребенком из первых серий и взрослой девушкой, которым она стала теперь. Актриса подчеркивает взросление персонажей фразой: "Я начала, когда мне было десять лет. Недавно мне исполнилось двадцать".

Несмотря на то, что пятый сезон сериала "Очень странные дела" будет последним, актерский состав пополнится новыми участниками. В будущих эпизодах зрители смогут увидеть Нелл Фишер, Джейка Коннелли и Алекса Бро, пишет The Hollywood Reporter.

Актриса Майя Гоук рассказала, что финальные 8 серий научно-фантастического шоу будут похожи на отдельные фильмы, которые продлятся значительно дольше обычного.

"Наши шоуранеры, Мэтт и Росс Дафферы, берут на себя большую ответственность. У них отличная команда сценаристов, но они очень вовлечены. Они много пишут, и очень интенсивно и серьезно относятся к качеству продолжения написания, поэтому нужно много времени, чтобы написать каждый сезон, и много времени, чтобы их снять", – отметила звезда.

Съемки пятого сезона сериала "Очень странные дела" завершены наполовину.

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