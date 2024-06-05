Названы лучшие сериалы года по версии Gotham Awards

Американская престижная кинопремия Gotham Awards в этом году провела дебютное оглашение победителей среди сериалов, где назвали четырех лауреатов в разных категориях. Победу одержали новые многосерийные проекты, поразившие жюри сценарием, игрой актеров и сюжетными перепетиями.

Церемония прошла в Нью-Йорке, пишет Variety. "Прорывом" назвали работы в драматическом, комедийном и других жанрах.

Лучший комедийный сериал

По версии Готемского института кино и медиа, самым смешным сериалом за последнее время стал "Колин из бухгалтерии". Сюжет рассказывает о двух совершенно разных по характерам героях, которых свела случайная авария. В водовороте забавных ситуаций им придется узнать друг друга и влюбиться.

Лучший драматический сериал

В этой категории победил сериал "Мистер и миссис Смит". Секретное шпионское подразделение предлагает двум незнакомцам особняк в Нью-Йорке, деньги и незабываемые приключения, но им придется сыграть супружескую пару. Что из этого выйдет? Много перестрелок, драмы и шуток.

Лучший лимитированный сериал

7-серийный проект 2024 года "Оленёнок" о неудачливом комике, который своей добротой разжег в случайной женщине желание его преследовать, также получил награду.

Лучший нонфикшн-сериал

"Реалити-шоу Джеррода Кармайкла" – это мрачный сериал о жизни и карьере американского юмориста от HBO. Его выбрали среди всех документальных лент.

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