Лучшая часть? Появились отзывы на третий фильм 'Достать ножи'

На Международном кинофестивале в Торонто состоялась премьера нового фильма Раяна Джонсона "Достать ножи: Проснись, мертвец". Это уже третья история о харизматичном детективе Бенуа Блане в исполнении Дэниела Крейга.

После громкого успеха первых двух частей зрители с нетерпением ждали продолжения, и теперь появились первые отзывы. Часть критиков называет этот фильм лучшим в серии, отмечая эмоциональную глубину, актуальные темы и сильный актерский ансамбль.

Другие же считают, что новая лента уступает предыдущим частям. Несмотря на это, интерес к франшизе остается высоким, а сам Джонсон снова доказал, что умеет удивить аудиторию, пишет Rotten Tomatoes.

Третья часть "Достать ножи": реакция критиков

Критики отмечают, что "Проснись, мертвец" отличается более темным и эмоциональным тоном по сравнению с "Стеклянной луковицей" и первым фильмом. Некоторые считают его более сложным и даже философским, ведь сюжет касается тем веры, прощения и справедливости.

При этом Джонсон сознательно отошел от яркого и хаотичного стиля второй части, сделав акцент на более сдержанной атмосфере. Такое решение позволило усилить драматизм и вернуться к готическим мотивам, которые отчасти напоминают настроение оригинального "Достать ножи". В то же время есть критики, которые увидели в фильме чрезмерный драматизм и размытость сюжета.

Относительно игры Дэниела Крейга, мнения также разделились. Одни отмечают, что актер показал наиболее точное воплощение Бенуа Блана, раскрыв новые грани персонажа. Другие же считают, что его роль в этот раз выглядит более сдержанной и менее выразительной, чем в предыдущих частях. Тем не менее все соглашаются: Крейг остается одним из главных козырей франшизы, а его харизматичный детектив все еще способен держать внимание зрителей.

Сильные и слабые стороны ленты

Среди преимуществ критики называют более глубокие эмоциональные акценты, сильную актерскую игру и стильную визуальную подачу. Оператор Стив Едлин создал мрачные и одновременно впечатляющие образы, используя свет и тени для подчеркивания атмосферы напряжения. Особое внимание получили Джош О'Коннор и Гленн Клоуз, которые придали истории новое звучание. В то же время некоторые заметили, что большой актерский состав размывает фокус, а часть персонажей выглядит недостаточно раскрытой.

Несмотря на некоторые недостатки, большинство рецензентов согласны: третья часть "Проснись, мертвец" сохраняет главное — мастерство Джонсона интриговать и удивлять. Фильм не только развлекает, но и поднимает важные социальные и политические темы, делая его глубже, чем обычный детектив. Некоторые уже называют его вершиной трилогии, другие — самой слабой частью, но все признают: это кино, о котором будут говорить.

