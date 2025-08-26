О чем будет третий фильм 'Ножи наголо': известны детали

Триквел детективной франшизы "Ножи наголо" от Netflix выйдет уже 12 декабря. В ленте, которая получила подзаголовок "Проснись, мертвец", британский актер Дэниел Крейг вернется к роли детектива Бенуа Бланка.

Авторы обещают самое мрачное дело, которое Бланку приходилось расследовать – буквально "вопрос жизни и смерти" для него. OBOZ.UA разбирался, о чем будет будущая лента.

Крейг – не единственный член команды оригинального фильма. Также в режиссерское кресло вернулся Райан Джонсон, который является постановщиком всех трех частей франшизы. Неизменным останется и костяк сюжета. "Ножи наголо" снимаются в жанре whodunit, в котором история выстраивается вокруг поиска преступника среди довольно большого круга подозреваемых.

На этот раз действие разворачивается в Новой Англии. Бенуа Бланку придется раскрыть загадку смерти, которая кажется не просто загадочной, а даже мистической. Сам детектив будет определять ее как "самый опасный случай, который ему приходилось расследовать". Готический сюжет детективного триллера даже будет содержать отсылки к Эдгару По и Вашингтону Ирвингу. А у Бланка появится дополнительный мотив довести дело до конца – как рационалист он будет стремиться доказать, что смерть, о которой говорится в сюжете, не была чудом. При этом остальные герои ленты пройдут через испытания своей веры.

Антураж для такого сюжета авторы подобрали соответствующий. Главной площадкой стала мрачная церковь. А неожиданным партнером Бланка по расследованию – священник этой церкви, отец Джуд в исполнении Джоша О'Коннора. Он поможет детективу не только расследовать дело, но и пройти большой внутренний путь, ведь Райан Джонсон обещает, что в триквеле Бланк окажется в совершенно другой жизненной ситуации, которая не случалась с ним в предыдущих фильмах.

Каст на этот раз Джонсон собрал не менее звездный, чем в предыдущих частях: Гленн Клоуз, Джош Бролин, Мила Кунис, Джереми Реннер, Кэрри Вашингтон, Эндрю Скотт, Кейли Спейни, Дарил МакКормак и Томас Хейден Черч. Все они сыграют подозреваемых в новом расследовании.

Визуальная тональность фильма будет мрачнее, темнее – выдержанной в готическом стиле. Также в этот раз зрителя ждет много религиозной символики. Тяжелое и драматическое настроение будут задавать не только интерьеры церкви, но и кладбище и тенистый лес, где будет происходить действие новой части "Ножей наголо". Режиссер обещает задать своей картине новый уровень – одновременно интригующий и эмоционально сложный.

Первыми ленту увидят зрители кинофестиваля в Торонто. Премьера состоится уже 6 сентября. Далее картину повезут представлять на кинофорум в Лондон. Зрители смогут насладиться фильмом "Ножи наголо: Проснись, мертвец" в предрождественские дни. Картина станет доступной подписчикам Netflix 12 декабря этого года.

