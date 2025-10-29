Лишат вас сна: какие кинофраншизы можно посмотреть в режиме нон-стоп

Осенние и зимние выходные – идеальное время для того, чтобы отложить все дела, завернуться в теплый плед и окунуться в просмотр увлекательного кино. И не по одному фильму, а целыми франшизами.

Видео дня

Рейтинг лучших франшиз для "запойного просмотра" собрало издание Collider. Первой шестерки из него вам хватит не на один приятный киноуикэнд в одиночестве или с друзьями.

"Звездные войны"

12 фильмов, плюс спинофы, сериалы и многое другое

Эпоха блокбастеров в кино была бы невозможной без "Звездных войн". Они стартовали в 1970-х гг. и только в основной линейке сейчас имеют 12 полнометражных лент. А еще многочисленные спин-оффы, телесериалы, мультфильмы и многое другое. "Звездные войны" стали одним из крупнейших брендов в истории развлечений, рассказывая о борьбе за власть между джедаями и ситхами, могуществе Галактической империи и неугасающей любви повстанцев к свободе.

Хотя основой является путешествие Люка Скайуокера (Марк Хэмилл) и его отца, последние годы показали, что эпическая научно-фантастическая одиссея расширилась, охватив все: от истории повстанцев, которые обнаружили планы Звезды Смерти, как показано в фильме "Бунтарь Один", до подвигов и путешествия охотника за головами Дина Джарина (Педро Паскаль) в сериале "Мандалорец". Наполненные культовыми персонажами, захватывающими экшн-сценами, впечатляющим ощущением научно-фантастической привлекательности и удивительным сторителлингом, фильмы "Звездные войны" (и расширенная вселенная в целом) легко пересматривать снова и снова в любом порядке, который зрителям больше всего нравится.

Трилогия Пака Чхан Ука о мести

3 фильма: "Сочувствие господину Месть", "Олдбой", "Сочувствие госпоже Месть"

Нарративно эти ленты между собой не связаны, но имеют схожие темы и были ретроспективно объединены как свободная трилогия. В его центре – стремление к мести. Во всех трех работах оно выводится в абсолют. А еще фильмы визуально воспроизводят некоторые экстремальные образы изобретательными способами и проникают в саму суть понятия человечности.

"Сочувствие господину Мести", рассказывает горькую историю отца, одержимого поиском глухонемого мужчины, который случайно убил его дочь. Второй и самый известный, "Олдбой", берет за основу мангу, чтобы рассказать запутанную историю мужчины, заключенного в тюрьму на 15 лет, а затем необъяснимо освобожденного. Он решает попытаться найти того, кто его пленил. И последний фильм "Сочувствие госпожи Мести" — это неоднозначная и сложная история женщины, несправедливо заключенной в тюрьму за преступления детоубийств, которая после освобождения планирует найти настоящего преступника.

"Крик"

7 фильмов

Рожденная в 1996 году франшиза стала сатирическим ответом на популярный жанр слэшеров. Она одинаково хорошо пародирует фильмы ужасов и превращается в один из них. Созданный в помешанном воображении Уэса Крейвена, первый фильм сосредотачивается на Сидни Прескотт (Нив Кэмпбелл) – молодой женщине, которая все еще оправляется от убийства своей матери год назад, и которая оказывается втянутой в игру серийного убийцы, который уничтожает ее друзей одного за другим. Девушка пытается выжить и в следующих частях, где появляются маньяки-последователи и другие герои и обстоятельства.

Хотя каждый фильм базируется на одной и той же слэшер-базе, каждый же фильм остается увлекательным благодаря способности серии развиваться на протяжении всего своего существования и ее точному пародировании современной популярной культуры. Остроумие, откровенная пародийность и изобретательность делают "Крики" культовыми фильмами жанра, которые они же и высмеивают.

"Парк Юрского периода"

7 фильмов

Да, большинство фильмов франшизы выезжает на славе блестящего оригинала 1993 года. Он зрелищно воссоздает доисторических монстров и с восхищением описывает природу. Хотя ни одно из продолжений "Юрского периода" так и не смогло сравниться с этим первым шедевром, все фильмы в серии имеют свои преимущества, даже "Парк Юрского периода III". Есть что-то особенное в просмотре каждой части, что действительно позволяет почувствовать силу Парка или, точнее, возможности технологий и науки, стоящих за ним.

Перезагруженные фильмы серии "Мир Юрского периода" пошли по идентичной траектории. Первая часть обещала нам многое, а дальше качество начало падать. Однако, в лучшие моменты, даже им все еще удается передать то самое ощущение невинного благоговения каждый раз, когда динозавр выходит на экран. Дополненные плеядой замечательных звезд, инновационными визуальными эффектами и незабываемо прекрасной музыкой Джона Уильямса, франшиза "Парк Юрского периода" представляет собой отличную франшизу для просмотра на все выходные.

"Пункт назначения"

6 фильмов

Наблюдать за кучкой привлекательных дурачков, прокладывающих себе путь через хитроумные механизмы убийства, созданные невидимой силой самой смерти, является любимым занятием многих любителей ужасов. И мало какие франшизы справляются с этим лучше, чем "Пункт назначения". Балансируя на тонкой грани между слэшером-хоррором и циничной комедией-фарсом, сага стремится быть одновременно веселой и шокирующей, часто в одно и то же время.

Захватывающая смесь абсурда и хаоса, которая всегда реализуется с большой детализацией и кровью, является основой франшизы. При этом она весь придерживается своей относительно простой, но эффективной схемы, в каждом фильм сосредотачиваясь на группе людей, которые едва избежали смерти, только чтобы обнаружить, что смерть придумала еще более залихватский способ поймать их. Хотя качество лент "Пункт назначения" весьма неоднородно, франшиза всегда имеет своеобразную привлекательность, а ее финал в фильме "Пункт назначения 5" представляет забавный поворот, который приглашает зрителей немедленно начать просмотр фильмов снова.

Кинематографическая вселенная Marvel

37 фильмов, сериалы и многое другое

Не существует в кинематографе более масштабной саги, чем MCU. И это факт, с которым невозможно спорить. Как и с ее гигантским культурным влиянием. Студия Marvel выдает по несколько зрелищных блокбастеров в год – только успевай пересматривать. MCU — это не столько форма кинематографического нарратива, сколько сериальное телевизионное повествование, происходящее на огромном полотне, которое сочетает элементы научной фантастики, фэнтези, комедии и даже социальной драмы. И все это в форме огромной экшн-саги.

Да, с таким темпом франшиза была буквально обречена на большое количество промахов и провалов. Но ее фильмы-кроссоверы раз за разом становились знаковыми. А отдельные фильмы сразу после выхода становились современной классикой. Что уж говорить о влиянии на технологическое развитие кино. Огромная вселенная супергероев также породила несколько телевизионных сериалов и продолжает развиваться как на большом, так и на малом экране. И в зону ее притяжения регулярно попадают даже персонажи из других франшиз, что постоянно расширяет возможности MCU.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о лучших мультфильмах к Хэллоуину.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.