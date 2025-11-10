Культовая франшиза 'Гремлины' получит продолжение: когда выйдет третий фильм

Warner Bros. официально подтвердила, что работает над третьим фильмом культовой серии "Гремлины". Лента выйдет в прокат 19 ноября 2027 года, поэтому фанаты оригинала смогут снова увидеть знакомых героев и почувствовать атмосферу магического беспорядка, с которой все начиналось.

Над новой частью работает мощная команда — продюсер Стивен Спилберг, режиссер и сценарист "Гарри Поттера" Крис Коламбус и авторы сценария Зак Липовски и Адам Стайн. Хотя сюжет и состав актеров пока не раскрывают, в студии обещают возвращение к корням истории, сочетающей юмор, хаос и очарование.

Представители Warner Bros. заявили, что третья часть создается как для давних поклонников франшизы, так и для новой генерации зрителей, пишет Variety.

Кто работает над "Гремлинами 3"

Кинокомпания Warner Bros. добавила "Gremlins 3" в свой официальный календарь релизов, подтвердив выход ленты осенью 2027 года. Как отметил генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав, производство продолжения стало частью большой стратегии студии по возрождению культовых брендов.

Исполнительным продюсером фильма выступит Стивен Спилберг — один из создателей оригинальной картины, тогда как Крис Коламбус, известный по "Гарри Поттеру" и "Один дома", займет должность режиссера и продюсера. Вместе с ними над проектом работают продюсеры Кристи Макоско Кригер, Холли Барио, Майкл Барнатан и Марк Рэдклифф.

Представители Warner Bros. отметили, что целью нового фильма является "сохранить магию, хаос и тепло", которые сделали первые "Гремлины" мировым хитом.

Первый фильм "Gremlins" вышел в 1984 году и получил мировое признание, заработав более 200 миллионов долларов. Лента, которая соединила элементы ужасов и комедии, рассказывала историю парня Билли, получившего в подарок милое создание под названием Могвай.

Нарушение простых правил ухода за ним привело к хаосу, который стал культовым символом жанра 80-х. Продолжение — "Гремлины 2 (Gremlins 2: The New Batch, 1990)" — не повторило кассового успеха, но с годами стало настоящей классикой.

Несмотря на длительную паузу в более чем три десятилетия, интерес к франшизе не угас. Недавно "Гремлины" получили новое дыхание благодаря анимационному сериалу, а теперь фанаты снова смогут увидеть полнометражное продолжение на большом экране. Warner Bros. отмечает, что третья часть объединит дух оригинала с современными технологиями, а зрителей ждет сочетание ностальгии, юмора и новых приключений в мире Могваев.

