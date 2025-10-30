Где будут снимать новый сезон 'Белого лотоса': известны детали

Американский телеканал НВО, который находится на стадии подготовки к съемкам 4 сезона популярного сериала-антологии "Белый лотос", еще не объявлял, где именно будет происходить его действие. Тем не менее, журналисты узнали, какую страну уже выбрали местом съемок.

Как пишет издание Variety, следующая часть рейтингового шоу от Майка Уайта будет происходить во Франции. Команда проекта уже подыскивает локации в двух знаковых местах – в Париже и на Французской Ривьере.

Сложности с подбором локаций возникли после того, как у НВО закончился контракт с сетью люксовых отелей Four Seasons. Первые три сезона снимали на его курортах на Гавайях, Сицилии и в Таиланде. Теперь менеджерам приходится подбирать площадки для съемок самостоятельно. На данный момент ни одна локация еще не утверждена. Поиски и обсуждения продолжаются.

Известно, что действие новых эпизодов будет разворачиваться, как и в 3-м сезоне, в двух местах одновременно. Тогда все перипетии происходили на острове Самуи, но отдельные эпизоды снимали в Бангкоке, где герой Уолтона Хогинса Рик Хетчетт готовил свой отчаянный план мести. В следующем сезоне основную часть сцен будут снимать на Лазурном побережье, а побочная линия будет происходить во французской столице. Съемки должны начаться в 2026 году.

Среди роскошных отелей Парижа, которые посетили менеджеры НВО, можно назвать культовый Le Lutetia. Это пятизвездочный отель на левом берегу Сены, в фешенебельном районе Сен-Жермен-де-Пре. Сейчас он входит в сеть Mandarin Oriental. Отель был построен в 1910 году и за время своего существования принимал таких легендарных гостей как Чарли Чаплин, Эрнест Хемингуэй и Пабло Пикассо. Другой парижский отель, который рассматривался для 4-го сезона – это Ritz Paris. Он открылся еще раньше – в 1898 году, и был любимым местом отдыха таких знаменитостей, как Коко Шанель, Фрэнсис Скотт Фицджеральд и Марсель Пруст.

По слухам, изменится подход и к касту "Белого лотоса". Если в предыдущих частях шоу рассказывало об американцах, которые отдыхали на идиллических курортах и общались с местными жителями, в четвертом сезоне, вероятно, французы будут составлять значительную часть актерского ансамбля.

