Фанаты 'Игры престолов' будут в восторге: вышел трейлер 'Рыцаря Семи Королевств'

Приквел к "Игре престолов", сериал "Рыцарь Семи Королевств" получил первый полноценный трейлер. Фанатам фантастической вселенной, созданной Джорджем Мартином, назвали также дату премьеры шоу на телеканале НВО – первая серия выйдет 18 января.

Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале стриминга НВО Max, который тоже будет транслировать "Рыцаря Семи Королевств". За 13 часов трейлер набрал почти 2 миллиона просмотров.

Официальный логлайн сериала описывает его так: "За 100 лет до событий "Игры престолов" по Вестеросу бродили два невероятных героя: молодой, наивный, но отважный рыцарь сир Дункан Высокий и его миниатюрный оруженосец Эгг. Действие разворачивается в эпоху, когда род Таргариенов все еще правит Железным троном, а память о последнем драконе еще не стерлась из памяти живых. Большие судьбы, могущественные враги и опасные подвиги ждут этих невероятных и несравненных друзей".

По жанру шоу будет псевдоисторической драмой и будет состоять из шести серий. Каждая серия будет длиться примерно 30 минут.

В основу сериала легли повести Джорджа Мартина из серии "Рыцарь Семи Королевств". Главные роли в шоу достались актерам Питеру Клефу и Декстеру Солу Анселлу. Первый играет несколько наивного, но благородного рыцаря Дункана, а второй воплощает лысого мальчика Эгга, которого тот встретил во время своих странствий и решил сделать своим оруженосцем. На самом деле Эгг является принцем Эйгоном Таргариеном. Важно отметить, что он не имеет никакого отношения к другим персонажам вселенной с именем Эйгон, в частности к герою сериала "Дом дракона". По сюжету, мальчик был назван одним из родовых имен Таргариенов.

Кроме Клефи и Анселла в сериале задействованы Финн Беннетт, Берти Карвел, Дэниел Ингс, Танзин Кроуфорд, Сэм Спруэлл, Росс Андерсон, Эдвард Эшли, Генри Эштон, Юсеф Керкур, Дэниел Монкс, Шон Томас, Том Вон-Лоулор, Стив Уолл и Дани Уэбб.

Сценаристами и исполнительными продюсерами сериала "Рыцарь Семи Королевств" выступают лично Джордж Мартин и Айра Паркер ("Дом Дракона"). Райан Кондал ("Дом Дракона"), Винс Джерардис, Оуэн Харрис и Сара Брэдшоу также вошли в команду исполнительных продюсеров. Адина Смит ("Уроки химии", "Ханна") поствавила первые три из шести эпизодов сезона в качестве режиссера, а Оуэн Харрис отвечал за режиссуру остальных.

