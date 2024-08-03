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Душа украинского кино. 5 фильмов с легендарным Иваном Миколайчуком, которого советские власти считали "неблагонадежным националистом"

Карина Вишнякова
Кино Oboz
4 минуты
57
Душа украинского кино. 5 фильмов с легендарным Иваном Миколайчуком, которого советские власти считали 'неблагонадежным националистом'

Актер и режиссер Иван Миколайчук, которого называли душой поэтического кино, посвятил свою жизнь популяризации украинской культуры и патриотизма. В общей сложности легендарный кинематографист сыграл 34 роли, написал 9 сценариев и срежиссировал два проекта. Однако 37 лет назад, а именно 3 августа 1987-го его жизнь оборвалась после борьбы с онкологией.

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Ежегодно украинцы чтят память про гения того времени, который в глазах советской власти был "неблагонадежным" и "националистом". Для соотечественников Миколайчук до сих пор служит источником вдохновения и символом культуры. OBOZ.UA собрал 5 фильмов с участием талантливого киноактера, которые должен посмотреть каждый украинец.

Душа украинского кино. 5 фильмов с легендарным Иваном Миколайчуком, которого советские власти считали "неблагонадежным националистом"

Пропала грамота (1972)

Душа украинского кино. 5 фильмов с легендарным Иваном Миколайчуком, которого советские власти считали "неблагонадежным националистом"

Многие из ценителей украинской киноклассики знают Ивана Миколайчука в роли казака Василия из фильма "Пропала грамота", но не каждому известно, что он также выступил сорежиссером картины. Сюжет, который частично основан на произведениях Николая Гоголя, рассказывает о Василии, который возвращается в родную Диканьку после противостояния с басурманами.

Душа украинского кино. 5 фильмов с легендарным Иваном Миколайчуком, которого советские власти считали "неблагонадежным националистом"

Ежедневную рутину казака внезапно прерывают двое посланников с важной задачей от гетмана, которые появляются на пороге дома главного героя. Персонажа Миколайчука просят в целостности отвести грамоту царице в Петербург. Василий отправляется в путешествие вместе с запорожцем Андреем, однако на пути случаются настоящие приключения и нечистая сила, ведь на грамоту охотится сам дьявол.

Вавилон ХХ (1976)

Душа украинского кино. 5 фильмов с легендарным Иваном Миколайчуком, которого советские власти считали "неблагонадежным националистом"

Режиссерская и сценаристская работа фильма была исполнена самим Миколайчуком. Кино, отснятое по мотивам романа Василия Земляка "Лебединая стая", рассказывает о деревенском мыслителе по имени Фабиан. Он дружит с козлом и наблюдает за смешной и одновременно трагической повседневностью подольского села Вавилон. Сюжет разворачивается в 20-е годы прошлого века.

Душа украинского кино. 5 фильмов с легендарным Иваном Миколайчуком, которого советские власти считали "неблагонадежным националистом"

Тогда в Верхнем и Нижнем Вавилонах уже царит советская власть, но изменения в традиционном укладе происходят слишком медленно. Фильм раскрывает зрителям о судьбах местных жителей, которые осознают, что старый, патриархальный и новый, колхозный уклад жизни наконец столкнутся, и маленькие бытовые вавилонские трагедии обернутся одной – огромной.

Белая птица с черной отметиной (1971)

Душа украинского кино. 5 фильмов с легендарным Иваном Миколайчуком, которого советские власти считали "неблагонадежным националистом"

Фильм расскажет историю украинской семьи, жизнь которой пришлась на период бурных политических перемен начала XX века. Лесь Дзвонар, многодетный отец, проживает в буковинском селе вблизи границы с Румынией, изуродованном голодом и бедностью.

Душа украинского кино. 5 фильмов с легендарным Иваном Миколайчуком, которого советские власти считали "неблагонадежным националистом"

Старшие сыновья гнут спины в батраках, играя в оркестре и зарабатывая деньги. Юноши влюбляются в одну и ту же девушку – Дану, дочь священника. Однако борьба будет касаться не только сердца красавицы. Карпатами распространились слухи о приближении советских "освободителей", и совсем скоро война разбрасывает братьев по разные стороны баррикад.

Тени забытых предков (1965)

Душа украинского кино. 5 фильмов с легендарным Иваном Миколайчуком, которого советские власти считали "неблагонадежным националистом"

В легендарном фильме Сергея Параджанова Миколайчук сыграл еще будучи студентом. Сюжет вращается вокруг судьбы гуцульского юноши Ивана Палийчука, отца которого не стало из-за ссоры с мужчиной из вражеского рода Гутенюков. Во время трагических событий герой знакомится с дочерью убийцы Маричкой, дает ей пощечину и выбрасывает платок в реку. Однако по иронии судьбы между парнем и девушкой возникает симпатия.

Душа украинского кино. 5 фильмов с легендарным Иваном Миколайчуком, которого советские власти считали "неблагонадежным националистом"

С годами Иван и Маричка влюбляются. Палийчук едет на заработки в горные долины. Он планирует вернуться и жениться на любимой, однако красавица неожиданно умирает.

Сон (1964)

Душа украинского кино. 5 фильмов с легендарным Иваном Миколайчуком, которого советские власти считали "неблагонадежным националистом"

Кинолента "Сон" воспроизводит жизнь Тараса Шевченко, роль которого досталась студенту 2-го курса театрального института Ивану Миколайчуку. В сюжете речь идет о периоде детства поэта до его ссылки. Юному актеру удалось завоевать сердца зрителей, впоследствии его назвали тем, "от которого нельзя отвести глаз".

Душа украинского кино. 5 фильмов с легендарным Иваном Миколайчуком, которого советские власти считали "неблагонадежным националистом"

Миколайчук изобразил молодого писателя, которого вызывают на допрос. Несокрушимый украинец пишет легендарные произведения, посвящая их Родине. Из-за революционных взглядов Шевченко отдают в солдаты и запрещают писать.

Ранее OBOZ.UA писал об еще одном украинском фильме, появившемся на Netflix: о чем комедия "Коза Ностра. Мама едет" с Ирмой Витовской.

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