Душа украинского кино. 5 фильмов с легендарным Иваном Миколайчуком, которого советские власти считали 'неблагонадежным националистом'

Актер и режиссер Иван Миколайчук, которого называли душой поэтического кино, посвятил свою жизнь популяризации украинской культуры и патриотизма. В общей сложности легендарный кинематографист сыграл 34 роли, написал 9 сценариев и срежиссировал два проекта. Однако 37 лет назад, а именно 3 августа 1987-го его жизнь оборвалась после борьбы с онкологией.

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Ежегодно украинцы чтят память про гения того времени, который в глазах советской власти был "неблагонадежным" и "националистом". Для соотечественников Миколайчук до сих пор служит источником вдохновения и символом культуры. OBOZ.UA собрал 5 фильмов с участием талантливого киноактера, которые должен посмотреть каждый украинец.

Пропала грамота (1972)

Многие из ценителей украинской киноклассики знают Ивана Миколайчука в роли казака Василия из фильма "Пропала грамота", но не каждому известно, что он также выступил сорежиссером картины. Сюжет, который частично основан на произведениях Николая Гоголя, рассказывает о Василии, который возвращается в родную Диканьку после противостояния с басурманами.

Ежедневную рутину казака внезапно прерывают двое посланников с важной задачей от гетмана, которые появляются на пороге дома главного героя. Персонажа Миколайчука просят в целостности отвести грамоту царице в Петербург. Василий отправляется в путешествие вместе с запорожцем Андреем, однако на пути случаются настоящие приключения и нечистая сила, ведь на грамоту охотится сам дьявол.

Вавилон ХХ (1976)

Режиссерская и сценаристская работа фильма была исполнена самим Миколайчуком. Кино, отснятое по мотивам романа Василия Земляка "Лебединая стая", рассказывает о деревенском мыслителе по имени Фабиан. Он дружит с козлом и наблюдает за смешной и одновременно трагической повседневностью подольского села Вавилон. Сюжет разворачивается в 20-е годы прошлого века.

Тогда в Верхнем и Нижнем Вавилонах уже царит советская власть, но изменения в традиционном укладе происходят слишком медленно. Фильм раскрывает зрителям о судьбах местных жителей, которые осознают, что старый, патриархальный и новый, колхозный уклад жизни наконец столкнутся, и маленькие бытовые вавилонские трагедии обернутся одной – огромной.

Белая птица с черной отметиной (1971)

Фильм расскажет историю украинской семьи, жизнь которой пришлась на период бурных политических перемен начала XX века. Лесь Дзвонар, многодетный отец, проживает в буковинском селе вблизи границы с Румынией, изуродованном голодом и бедностью.

Старшие сыновья гнут спины в батраках, играя в оркестре и зарабатывая деньги. Юноши влюбляются в одну и ту же девушку – Дану, дочь священника. Однако борьба будет касаться не только сердца красавицы. Карпатами распространились слухи о приближении советских "освободителей", и совсем скоро война разбрасывает братьев по разные стороны баррикад.

Тени забытых предков (1965)

В легендарном фильме Сергея Параджанова Миколайчук сыграл еще будучи студентом. Сюжет вращается вокруг судьбы гуцульского юноши Ивана Палийчука, отца которого не стало из-за ссоры с мужчиной из вражеского рода Гутенюков. Во время трагических событий герой знакомится с дочерью убийцы Маричкой, дает ей пощечину и выбрасывает платок в реку. Однако по иронии судьбы между парнем и девушкой возникает симпатия.

С годами Иван и Маричка влюбляются. Палийчук едет на заработки в горные долины. Он планирует вернуться и жениться на любимой, однако красавица неожиданно умирает.

Сон (1964)

Кинолента "Сон" воспроизводит жизнь Тараса Шевченко, роль которого досталась студенту 2-го курса театрального института Ивану Миколайчуку. В сюжете речь идет о периоде детства поэта до его ссылки. Юному актеру удалось завоевать сердца зрителей, впоследствии его назвали тем, "от которого нельзя отвести глаз".

Миколайчук изобразил молодого писателя, которого вызывают на допрос. Несокрушимый украинец пишет легендарные произведения, посвящая их Родине. Из-за революционных взглядов Шевченко отдают в солдаты и запрещают писать.

Ранее OBOZ.UA писал об еще одном украинском фильме, появившемся на Netflix: о чем комедия "Коза Ностра. Мама едет" с Ирмой Витовской.

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