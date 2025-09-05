Будет ли третий сезон 'Уэнздей': для фанатов сериала Тима Бартона есть не лучшие новости

На самом деле, новостей для зрителей комедийного хоррора от Netflix две. Конечно, одна хорошая, а другая – не очень.

Так стриминг через свой блог Tudum подтвердил: "Уэнздей" получит и третий сезон. Дженна Ортега в нем снова воплотит мрачную ученицу академии "Невермор", а авторы обещают, что в новой части ее приключения станут еще более масштабными и зрелищными.

Так соавтор и шоураннер проекта Альфред Гоф назвал работу над сериалом "настоящей алхимией сценария, режиссуры, актерской игры, съемочной группы, стримера, студии и фанатов". От своего имени и от имени своего партнера Майлза Миллара он добавил: "Мы по-прежнему благодарны и рады продолжать это путешествие и рассказывать эти истории вместе со всеми нашими партнерами".

На данный момент первый сезон "Уэнздей" остается самым популярным англоязычным сериалом на Netflix за всю историю. Второй еще не достиг его цифр, однако заключительные серии вышли только в эту среду, а значит пока рано подводить итоги – не все фанаты еще посмотрели шоу.

Что касается сюжета третьего сезона, то Гоф обещает, как и всегда, постараться сделать его "лучшим сезоном "Уэнздей", насколько это возможно". Для этого авторы хотят продолжить раскрывать персонажей сериала и расширять его мир. "В третьем сезоне мы увидим больше членов семейки Аддамс и узнаем больше семейных тайн!", – пообещал Миллар. Впрочем, какие-либо подробности сценария шоураннеры раскрывать отказались.

А что же тогда плохая новость, если третий сезон будет и авторы обещают приложить к нему еще больше усилий? Издание What's On выяснило, что фанатам придется как следует подождать его выхода. Производство новых эпизодов "Уэнздей" еще не началось, а в планах Netflix их выход назначен на 2027 год.

В принципе, для "Уэнздей" такая неспешность – скорее правило. Первый сезон сериала, режиссером которого стал мастер атмосферного хоррора Тим Бартон, вышел осенью 2022 года, а второй – почти через три года, в конце лета 2025. И, как выяснилось, второй сезон оправдал такое длительное ожидание. Зрители и критики в целом положительно отзываются о новых приключениях Уэнздей Аддамс и ее семьи.

Сейчас первые два сезона "Уэнздей" полностью доступны на платформе Netflix. Все серии имеют украинский дубляж.

