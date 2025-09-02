'Дом Гиннеса': вышел трейлер нового сериала в стиле 'Острых козырьков'

Netflix представил первый трейлер к сериалу "Дом Гиннеса". Это новый проект Стивена Найта, автора культовых "Острых козырьков".

Атмосфера новинки, по первому видео, сочетает жесткую криминальную драму, семейные интриги и исторический колорит Дублина и Нью-Йорка второй половины XIX века. Сериал стартует в конце сентября.

События сериала начинаются в 1868 году после смерти Бенджамина Гиннеса – в то время самого богатого человека Ирландии. Его четверо детей – Артур, Эдвард, Энн и Бен – получают в наследство огромное состояние и контроль над известным пивным брендом Guinness.

Однако вместо единства семью охватывают споры, борьба за власть и личные амбиции. Сам Стивен Найт описывает завязку так: "Вот умерший отец решает судьбу своих детей. Завещание определяет траекторию каждого из братьев и сестер. Все они получают то, что получают. И никто не доволен".

Трейлер открывается сценой смерти патриарха и чтением завещания, перемежающейся с кадрами насилия, романтических сюжетных линий и семейных конфликтов. Уже с первых минут чувствуется дух "Острых козырьков", а сама предпосылка напоминает "Наследников" – драму о наследстве и власти, только в историческом антураже Ирландии и США.

В главных ролях:

Энтони Бойл – Артур, фактический новый глава семьи;

Луис Партридж – Эдвард;

Эмили Ферн – Энн;

Фионн О'Ши – Бен.

В актерский состав также вошли Джек Глисон ("Игра престолов"), Шеймус О'Хара, Ниам Маккормак, Дервла Кирван, а также Джеймс Нортон, который сыграет ирландца Шона Рафферти.

Проект анонсировали в начале 2024 года. Параллельно Стивен Найт работал над боксерской драмой "Тысяча ударов" и мини-сериалом "Вуаль" с Элизабет Мосс. "Дом Гиннеса" – еще один этап его сотрудничества с Netflix, которое принесло успех благодаря "Острым козырькам".

Сериал стартует 25 сентября на Netflix.

