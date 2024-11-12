Актер Богдан Бенюк победил на кинофестивале в Испании: что известно о фильме 'Мой карпатский дедушка', поразившем иностранцев

Народный артист Украины Богдан Бенюк получил награду за "Лучшую мужскую роль" в фильме "Мой карпатский дедушка" на кинофестивале Calella Film Festival в Испании. Актер отреагировал на почетную награду и отблагодарил жюри конкурса.

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"Я рад, что мой персонаж из фильма "Мой карпатский дедушка" стал победителем прекрасного кинофестиваля Calella. Я очень рад за это. Я искренне благодарен, в первую очередь, без сомнения, жюри за признание и благодарен не только вам, кинофестивалю, а еще и всему испанскому народу. Ибо ту поддержку, которую мы получаем сейчас украинцы от вас, она самый ценный дар, который может быть для тех людей, которые любят демократию", – сказал Бенюк в видео, опубликованном Госкино на официальной Facebook-странице.

Что известно о фильме "Мой карпатский дедушка"

Комедия "Мой карпатский дедушка" – продукт украинско-итальянско-молдавско-чешского производства. Премьера состоялась в прошлом году на Одесском кинофестивале, а на больших экранах зрители увидели фильм уже в канун нового 2024 года. Весной этого года "Мой карпатский дедушка" стал доступен для просмотра на платформе Netflix.

Сюжет вращается вокруг подростка Микаэле, живущего в солнечной Италии. Однако его мать-украинка внезапно уходит из жизни, из-за чего главный герой должен выполнить ее завещание – отвезти прах в село Бережница в Карпатах, где, оказывается, живет его дедушка.

Первая встреча поколений идет не по плану – дед, которого играет Богдан Бенюк, это ворчливый старик, не владеющий ни английским, ни итальянским. Отношения родственников превращаются в настоящее сражение, но в конце концов семейство приходит к компромиссу.

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