От 'Довбуша' до 'Темных времен': 7 исторических фильмов, которые заслуживают внимания

Хоть исторические фильмы не столь точны, как документальные, несколько упрощают или драматизируют факты, а все же имеют смысл... Они переносят зрителей в прошлое, чтобы те почувствовали атмосферу определенной эпохи: прониклись величием или трагизмом тех, или иных событий, и увидели, как они формировали наш мир. Кроме того, кинематографическая эстетика (декорации, костюмы и CGI-графика) усиливает эффект погружения в сюжет.

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Мы в материале OBOZ.UA подготовили подборку исторических кинокартин, что никого не оставят равнодушным. Возможно, некоторые из них помогут вам переосмыслить определенные исторические этапы и погрузиться глубже в их изучение.

1. "Темные времена" (Darkest Hour; 2017)

Режиссер: Джо Райт

Страна: Великобритания

Продолжительность: 2 ч. 5 мин.

Оценка IMDb: 7.4

Сюжет. Вторая мировая война. Европа на грани падения: армия диктатора нацистской Германии Адольфа Гитлера уже окружила французский город Дюнкерк, еще немного – и вторгнется в Британию. В этот решающий момент, в мае 1940 года, премьер-министром Великобритании становится харизматичный, упрямый и непростой лидер Уинстон Черчилль. Ему придется сделать судьбоносный выбор: начать переговоры с врагом, уступив свои принципы, или же любой ценой защитить граждан своей страны.

2. "Список Шиндлера" (Schindler's List; 1993)

Режиссер: Стивен Спилберг

Страна: США

Продолжительность: 3 ч. 15 мин.

Оценка IMDb: 9.0

Сюжет. 1939 год. Польшу оккупировали германские войска. Польских евреев начали массово переселять в Краковское гетто... Тем временем амбициозный немецкий бизнесмен Оскар Шиндлер приезжает в Краков, чтобы разбогатеть на войне, открыв фабрику по производству эмалированных изделий. Он пользуется поддержкой нацистов, нанимает евреев как дешевую рабочую силу и наслаждается прибылью. Однако все меняется, когда он становится свидетелем ужасов Холокоста. Осознав, что деньги и связи могут не только приносить выгоду, но и спасать жизни, Шиндлер делает все возможное, чтобы уберечь своих работников от уничтожения.

3. "Скрытые фигуры" (Hidden Figures; 2016)

Режиссер: Тед Малфи

Страна: США

Продолжительность: 2 ч. 7 мин.

Оценка IMDb: 7.8

Сюжет. В этой кинокартине изображены 60-е годы ХХ века – период, когда США соревновались с СССР за первенство в покорении космоса. Тогда группа женщин-математиков (афроамериканки Кэтрин Джонсон, Дороти Воган и Мэри Джексон) проводила в NASA ряд математических вычислений, необходимых для запуска первых пилотируемых космических миссий США. Их нелегкий труд долго не оценивали по достоинству. Все из-за цвета кожи! Узнайте, что заставило руководство NASA изменить отношение к интеллектуалам.

4. "Дом "Слово". Бесконечный роман" (2024)

Режиссер: Тарас Томенко

Страна: Украина

Продолжительность: 2 часа

Оценка IMDb: 8.5

Сюжет. Это – пронзительная кинопоэма о Расстрелянном возрождении. Харьков, 1920-е годы... В доме "Слово", который построили по приказу диктатора СССР Иосифа Сталина, собрался цвет украинской интеллигенции – писатели, поэты, художники и режиссеры, которые творят новую культуру Украины. Впоследствии оказывается, что их свобода в творчестве – лишь иллюзия, а коммунистический рай – не что иное, как коммунистический ад...

5. "Довбуш" (2023)

Режиссер: Олесь Санин

Страна: Украина

Продолжительность: 2 часа

Оценка IMDb: 7.5

Сюжет. В начале XVIII века Карпаты становятся ареной борьбы за свободу. Польская шляхта грабит и жестоко угнетает гуцулов, заставляя их повиноваться, однако в горах зарождается сопротивление. Братья Олекса и Иван Довбуши становятся опришками, но вскоре их дороги расходятся: первый стремится к освобождению своего народа, а последний желает разбогатеть. Когда Олекса поднимает восстание, шляхта делает все возможное, чтобы придушить его. Удастся ли храбрецу перехитрить врагов?

6. "Секретное досье" (The Post; 2017)

Режиссер: Стивен Спилберг

Страна: США

Продолжительность: 1 ч. 56 мин.

Оценка IMDb: 7.2

Сюжет. Начало 1970-х. Американские журналисты получают доступ к секретным документам Пентагона, которые могут разоблачить правду о войне во Вьетнаме. Владелец газеты The Washington Post Кэтрин Грэм и главный редактор Бен Брэдли оказываются перед выбором: напечатать материалы (и тем самым бросить вызов правительству) или подчиниться цензуре. Риск огромен – от судебных преследований до угрозы существованию самой газеты.

7. "Король Англии" (The King; 2019)

Режиссер: Дэвид Мишо

Страны: Великобритания, Венгрия, Австралия

Продолжительность: 2 ч. 20 мин.

Оценка IMDb: 7.3

Сюжет. Принц Уэльский Генрих (друзья его называют "Хал") не интересуется ни политикой, ни военным делом. Вместо этого предпочитает пьянство и легкомысленную жизнь. После неожиданной смерти его отца, короля Англии Генриха IV, юноша сходит на трон. Вскоре напряжение с Францией достигает точки кипения, и новоиспеченный король оказывается перед величайшим испытанием – войной, которая либо отметит его имя в истории, либо сотрет его вместе с королевством.

Ранее OBOZ.UA писал о биографических фильмах, которые стоит увидеть каждому киноману (от "Оппенгеймера" до "Богемной рапсодии").

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