День украинского кино: топ-3 фильма 2023 года, которые стали сенсацией в мире

Каждый год 9 сентября в Украине отмечают День украинского кино, которое с течением времени становится все более качественным, динамичным и профессиональным. Даже полномасштабное вторжение России не остановило развитие отечественного кинематографа, а в некоторых случаях даже дало толчок сюжетам лент, которые с удовольствием просматривают далеко за пределами Украины.

Видео дня

В день, когда украинцы поздравляют актеров, режиссеров, сценаристов, каскадеров, операторов и других причастных к созданию кино, OBOZREVATEL решил вспомнить топ-3 мировые сенсации 2023 года (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мавка. Лісова пісня"

Мультфильм "Мавка. Лісова пісня", который считается самым дорогим в истории украинского кинематографа, вышел на экраны 2 марта 2023 года. Премьеру ждали целых 7 лет, однако она часто переносилась по разным причинам. За это время главных героев перерисовывали, а картинку дорабатывали, чтобы она ничем не уступала иностранным мультипликациям.

Еще задолго до 2023 года на крупнейшем европейском анимационном форуме украинский мультфильм получил отзывы от компаний The Walt Disney Company (Germany, Switzerland & Austria), Annecy International Animated Film Festival, CANAL+, TF1 International, Super RTL, которые остались приятно удивлены.

Показ "Мавки" состоялся во Франции, США, Канаде, Хорватии, Польше, Италии, Испании, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Румынии и других странах. Кое-где в первые дни проката лента стала лидером по просмотрам. За первую неделю показов в Украине фильм собрал 24,9 млн. гривен, что стало рекордом кассовых сборов среди отечественных релизов.

"Памфир"

Фильм украинского режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука "Памфир" еще до мировой премьеры оценили в Каннах, где ему рукоплескали рекордные 6 минут. Драма рассказывает о хорошем семьянине, которому судьба подбрасывает испытание, где ему приходится свернуть с честного пути ради своей семьи.

"Памфир" будет бороться за награду "Оскар-2024", о чем стало известно недавно. Ленту уже показали и продолжают демонстрировать в кинотеатрах более 20 стран мира. В июне 2023 года авторитетное британское издание The Guardian включило "Памфир" в перечень из 37 лучших фильмов года. Права на показ кино приобрела также стриминговая платформа "Netflix".

"Довбуш"

24 августа в украинских кинотеатрах состоялась премьера приключенческо-исторической драмы "Довбуш" режиссера Олеся Санина. Это самый дорогой и масштабный фильм за всю историю отечественного кинематографа. Его бюджет составил около 120 млн грн, 65 млн из которых предоставило государство.

Права на его показ уже купили более 20 стран, а в семи он уже появился на экранах кинотеатров. Лента будет показана в странах Балтии, Германии, Словакии, Южной Корее и Израиле, и процесс покупки прав только начался, рассказал режиссер. Почитать отзывы и причины посмотреть "Довбуш" – можно здесь.

Ранее OBOZREVATEL писал о 8 знаковых местах из фильма "Довбуш", где обязательно стоит побывать. Все они были задействованы для съемки ярких сцен.