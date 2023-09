10 интересных фактов о сериале 'Друзья', который стал сенсацией и объединил людей со всего мира

29 лет назад "Друзья" дебютировали на Национальной телерадиовещательной компании США (NBC) и навсегда изменили индустрию американских ситкомов. Сериал превратил своих главных актеров – Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизу Кудроу, Мэтта Леблана, Мэттью Перри и Дэвида Швиммера – в известные имена и в конце концов в одних из самых высокооплачиваемых знаменитостей в истории телевидения.

22 сентября 1994 года Рейчел Грин ворвалась в Центральный Парк в свадебном платье после того, как она покинула жениха у алтаря. С этого началась комическая история шести друзей, которая навсегда останется в наших сердцах. "Друзья" подарили нам смех, показали реалии взросления, а также научили многим вещам, например, что Джоуи не делится едой и что не следует есть сэндвичи Росса.

В честь даты музыкант Эд Ширан записал песню по мотивам шоу. Он сыграл композицию своей звездной подруге – актрисе Кортни Кокс, которая играла Монику Геллер (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

OBOZREVATEL собрал 10 фактов о легендарном сериале по случаю годовщины его создания.

Актерскому составу не очень понравилось снимать заставку с фонтаном

Кортни Кокс рассказала, что актерский состав был в фонтане "часами", снимая культовую сцену, и это не то чтобы доставило им большого удовольствия. Во время выступления на шоу Эллен Дедженерес она сказала: "Мы были в том фонтане в течение длительного времени, и я не знаю, кто это придумал, но этот "кто-то" считал, будто это будет весело".

"Я помню, как Мэттью Перри сказал, а на тот момент мы еще не так хорошо знали друг друга: "Я не помню те времена, когда я НЕ был в фонтане". Это было так в его стиле", – поделилась актриса. "Мы думали: "Боже мой, сколько еще мы будем делать вид, что нам нравится танцевать в воде?" Это было весело, но не очень", – рассказала она.

Им также не очень понравилась песня

Нет более культовой телевизионной песни, чем The Rembrandt "I'll Be There For You", однако актерский состав не был в восторге от нее. Во время выступления в The One в 2016 году Дженнифер Энистон сказала: "Никто не был большим поклонником этой песни. Мы чувствовали, что она недостаточно подходит. Танцы в фонтане казались странными, но все же мы это сделали".

Мэтью Перри помогал своим друзьям-актерам прослушиваться на роль Чендлера, прежде чем самому пойти на кастинг

Перед тем, как пойти на прослушивание в "Друзья", Мэттью Перри фактически давал другим актерам советы по поводу того, как получить роль Чендлера. В то время он работал над "ужасным телешоу о грузчиках", но после того, как оно не вышло в эфир, он сам пошел на прослушивание.

Во время выступления в "Шоу Грэма Нортона" он вспоминал: "Для меня это не было актуально, поэтому мои друзья проходили прослушивание для этого шоу. Там был персонаж по имени Чендлер, который был очень похож на меня. Поэтому я помог им. Все же я сказал: "Давайте я покажу вам, как это делается".

"Некоторые из них зашли очень далеко и почти получили работу. Затем наконец кто-то увидел мое шоу о грузчиках и решил, что его следует отменить, и это привело к тому, что я попал в "Друзья"", – поделился он.

Кортни Кокс прослушивалась на роль Рэйчел

До премьеры "Друзей" Кортни Кокс уже была звездой, снявшись в рекламных роликах и клипе Брюса Спрингстина "Танцы в темноте". Продюсеры "Друзей" сначала хотели, чтобы она сыграла роль Рэйчел, но Кокс попросила роль Моники, поскольку она была, по ее мнению, сильным персонажем.

Кроме того, говорят, что Кокс в реальной жизни является воплощением Моники, поскольку она такая же аккуратная чудачка, как и ее персонаж.По словам сценаристки "Друзей" Марты Кауфман: "Посмотрим правде в глаза, она очаровательная, умная и очень приветливая. Она - Моника. У нее самая опрятная гримерка. Она даже убирает в гримерках других актеров, потому что не хочет туда заходить, если там слишком грязно ".

Лиза Кудроу не умела играть на гитаре

"Мне не понравилась гитара", – призналась Лиза Кудроу о музыкальном инструменте, избранном Фиби Буффей. "Я этого не понимала. Поэтому, кажется, я даже спросила: "А что, если Фиби будет играть на бонго?", – вспоминала она. В конце концов продюсеры пригласили учителя игры на гитаре, но это продолжалось недолго. Кудроу выучила пару аккордов, а затем объявила, что с уроками покончено. Актриса решила, что Фиби все равно будет знать лишь несколько аккордов.

"Друзей" снимали перед живой аудиторией

Съемка эпизода "Друзей" была длительным процессом, обычно занимавшим пять часов, с несколькими дублями на сцену и 20 минутами между ними для смены декораций. Тем не менее, шоу снималось перед живой аудиторией, состоявшей из трехсот фанов. Такое решение предпочитал актерский состав. "Это похоже на тест, чтобы увидеть, заходит ли материал, удачные ли шутки, увлекает ли история", – сказал Леблан. Перри согласился: "Наше настроение просто поднималось всякий раз, когда была аудитория".

Однако не все снималось перед аудиторией. Одним из примеров был крутой момент в финале четвертого сезона, о свадьбе Росса. В конце эпизода Росс собирается жениться на Эмили, но случайно произносит имя Рэйчел у алтаря. "Мы не могли иметь людей в студии, – сказала Энистон. – Мы всегда убирали аудиторию для важных сцен, потому что не хотели их испортить".

Многие люди, в том числе Лиза Кудроу, считали Чендлера геем

Кудроу сказала, что была удивлена, впервые прочитав сценарий. Актриса думала, что Чендлер должен быть геем. И далеко не она одна. В течение первых нескольких сезонов шоу многие поклонники сомневались в сексуальной ориентации Чендлера. В 1997 году Дэвид Крейн сказал Entertainment Weekly: "Нет, Чендлер не гей. И не будет геем".

Актеры собирались вместе перед каждой серией

Еженедельно перед началом съемок актерский состав собирался, чтобы подготовиться к шоу. Это был момент, которого Дэвид Швиммер боялся перед финалом, потому что знал, что это заставит его растрогаться. "Я растрогался во время ритуала, который проходил перед съемками шоу, – сказал он, – который состоял в групповых объятиях перед тем, как выходить на съемочную площадку. И это был момент, которого я боялся в течение длительного времени. Я знал, что в то мгновение, это был последний раз, как я желаю "Хорошего шоу" и последний раз, как мы стоим вместе нашим дружным кругом".

Брюс Уиллис появился на шоу бесплатно после того, как проиграл пари

По-видимому, Перри был довольно азартным игроком. Он вступил в дебаты с Уиллисом, когда они создавали "The Whole Nine Yards". Перри считал, что фильм станет номером один в прокате за первые выходные, но Уиллис был не согласен. В феврале 2000 года кинолента стала номером один. Уиллис должен был появиться в сериале "Друзья" как отец девушки Росса и любовного интереса Рэйчел. В результате паре ему пришлось пожертвовать свой заработок за гостевой тур на благотворительность.

Друзей должно было быть семеро

В шоу должен был быть седьмой друг. NBC поначалу считали, что актерский состав слишком молод. Компания даже рекомендовала создателям сделать нескольких взрослых персонажей, которые давали советы двадцатилетним. Они предложили добавить полицейского Пэт или Кофе Джо, чтобы привлечь старшую аудиторию.

Продолжая промо-тур для нового альбома, певец Эд Ширан исполнил свою новую песню "American Town" для Кортни Кокс в невероятной обстановке – на ее кухне.

Старые друзья наслаждались песней, вдохновленной легендарным телешоу. "Кортни, я написал песню, вдохновленную Друзями, шоу, в котором ты участвовала, и я сыграю ее тебе, если ты не против", – сказал Ширан в своем видео в Instagram, зафиксировав этот момент.

Песня является частью его будущего альбома "Autumn Variations". Он описывает "английскую девушку в американском городке" и вспоминает название ситкома, вспоминая, как герои любили лакомиться китайской едой.

"Это действительно было о шоу "Друзья"?" – спросила Кокс.

"Ну да, поскольку вы ели китайскую еду в маленьких белых коробках, мы жили той жизнью, которую видели в "Друзьях"", - ответил Ширан.

"Боже мой, это так классно ", - сказала актриса, прежде чем пошутить: "Мне за это заплатят?".

