В сети показали авиагородок Полтавы в 1945 году: архивное фото

В годы Второй мировой войны Полтава стала одним из ключевых стратегических центров. Город подвергся оккупации, масштабным разрушениям и стал базой для советско-американской воздушной операции "Френтик".

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Значительная часть городской инфраструктуры, в том числе военная, использовалась как советскими, так и немецкими и американскими подразделениями. Недавно в открытом доступе появилось архивное фото одного из кварталов полтавского авиагородка 1945 года.

На снимке – жилые дома и часть территории вблизи аэродрома. Слева – двухэтажный дом, который сохранился по сей день. Справа – разрушенный дом, который так и не был восстановлен после войны.

По свидетельствам очевидцев, уцелевший дом использовали советские пилоты, позже – немецкие военные, затем американские, а после завершения Второй мировой – снова советские. До сих пор в некоторых подъездах сохранились следы немецкого присутствия – в частности замазанные надписи фамилий на звонках, выполненные на немецком языке.

Полтава была одним из важных стратегических центров во время Второй мировой войны. В городе в разное время базировались штаб Юго-Западного направления РККА, командование немецкой группы армий "Юг" под руководством фон Бока и координаторы советско-американской военной операции "Френтик".

18 сентября 1941 года Полтава была оккупирована немецкими войсками. Город стал административным центром Полтавского гебита. За годы оккупации были уничтожены инфраструктура, промышленные объекты, большинство жилого фонда, культурные и образовательные учреждения. Согласно советским данным, более 18 тысяч полтавчан были казнены или погибли в результате пыток, из них более пяти тысяч – дети. В Германию вывезли 20 800 человек.

В то же время существовали ячейки ОУН(м) и ОУН(б), а также местный Украинский Красный Крест. В 1942 году оккупационные власти усилили репрессии – были казнены городской голова и редакторы украинской газеты.

23 сентября 1943 года город был освобожден.

Летом 1944 года полтавский аэродром стал базой стратегической операции "Френтик", в рамках которой американские "Летающие крепости", истребители "Мустанг" и "Лайтнинг" совершили 2207 боевых вылетов. В ходе операции было уничтожено более 160 немецких самолетов.

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