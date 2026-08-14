Старый Тернополь: в сети показали подборку атмосферных фото

Улица гетмана Сагайдачного в центре Тернополя до сих пор сохранила великолепную архитектуру конца XIX века и считается одной из самых красивых в городе. Здесь не ездят машины, и жители Тернополя приходят прогуляться среди старинных домов и отдохнуть.

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Как выглядела эта городская артерия в самом начале ХХ века, показывают старые открытки. Их опубликовало Facebook-сообщество "Путешествие по старой границе". Центр Тернополя поражал уютом и спокойствием.

Эти 350 метров улицы, которая тогда носила название 3 мая, были насыщены городской жизнью: магазины, жилые каменные дома, учебные заведения. Название улицы поляки дали в 1891 году в честь 100-летия польской Конституции от 3 мая 1791 года.

Сама улица возникла гораздо раньше – в начале XIX века она называлась Гимназиальной, поскольку именно здесь была построена первая тернопольская гимназия. Вокруг нее постепенно формировалась застройка: каменные дома, лавки, жилые кварталы. К началу XX века улица приобрела облик типичного австрийского провинциального города – плотная застройка конца XIX – начала XX века, которая частично сохранилась до наших дней.

На одной из фотографий мы видим яркую архитектурную доминанту – шпиль приходского костела Божией Матери Неустанной Помощи. Он был построен в начале ХХ века по проекту известного львовского архитектора, профессора Теодора Марьяна Тальовского. Неоготическое сооружение украшала 62-метровая стройная башня-шпиль. На момент съемки костел был еще совсем новым. К сожалению, простоял он совсем недолго. Советская власть уничтожила его в 1954 году. Сегодня на том месте стоит ЦУМ.

Неподалеку, уже на соседнем бульваре (тогдашней улице Мицкевича, ныне бульвар Тараса Шевченко), стоял памятник Адаму Мицкевичу – открытый 25 октября 1895 года и неотъемлемый от облика тогдашнего Тернополя. На пьедестале из красного теребовлянского камня возвышалась фигура поэта, высеченная из белого тернопольского камня львовским скульптором Томашем Дикасом. Вокруг памятника образовалась площадь — она стала естественным продолжением парадной части города, включавшей и улицу 3 мая. Для поляков, составлявших значительную часть городской элиты Тернополя, этот памятник был символом культурного присутствия и национальной идентичности. Просуществовал он, однако, недолго: во время польско-украинской войны 1918-1919 годов монумент был уничтожен.

Среди снимков мы видим и Старый рынок. Это было место, где велась оживленная торговля. В кадр попал именно рыночный день – видны накрытые лавки, торговцы с товаром прямо на земле, люди с корзинами. К сожалению, это место не сохранилось в таком виде – оно было почти полностью разрушено во время боев за освобождение Тернополя от нацистов в 1944 году.

Именно эту часть города жители Тернополя считают его сердцем. Здесь до сих пор можно полюбоваться старинной архитектурой и почувствовать дух старины.

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