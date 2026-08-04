Старые фото Трускавца: каким когда-то был курортный город

Современный город Трускавец, расположенный во Львовской области, является одним из ключевых курортов Прикарпатья. Он славится великолепной природой и целебными водами. Этот статус город приобрел на рубеже XIX и XX веков, тогда же он обрел свой самобытный архитектурный стиль.

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Две фотографии из того славного для Трускавца периода опубликовало Facebook-сообщество "Путешествие по старой границе". На рубеже веков провинциальный городок, о котором знали разве что местные жители, превратился в роскошный европейский курорт. Решающую роль в этом сыграл инженер Юзеф Вичинский, который с конца XIX века руководил развитием курорта и задал архитектурный тон всему, что строилось после него.

Период курортной застройки конца XIX века характеризуется зданиями в так называемом "швейцарском" стиле. Но уже в начале XX века этот стиль начал уступать место закопанскому – направлению, возникшему в польских Татрах и опиравшемуся на традиции народного гуральского зодчества. Новые виллы, в которых принимали туристов, строили из камня и дерева, украшали пышной резьбой, увенчивали стремительными крышами с декоративными фронтонами. Каждое построенное тогда здание имело свое название. Обычно им давали женские имена: "Янина", "Мария", "Гражина", "Русалка", а иногда это были названия с религиозным или символическим смыслом. Две такие виллы попали в объектив фотографа того времени.

Вилла "Под Божьей Матерью"

Это одно из старейших зданий такого типа в Трускавце, оно сохранилось до наших дней и получило статус памятника архитектуры местного значения. Вилла расположена напротив костела Успения Пресвятой Девы Марии – в самом сердце Трускавца. Сегодня в здании находится отель "Парк" с рестораном.

Вилла "Свитезянка"

"Свитезянка" была возведена в 1898 году в стиле модерн с ярко выраженными чертами "швейцарского" стиля. Заказчиком строительства выступил Юзеф Яблонский. Название вилле Яблонский дал в честь русалки, которая, согласно легенде, жила в озере Свитязь на Волыни и показывалась только тем, у кого было доброе сердце. Вилла прямоугольная в плане, двухэтажная, покрыта четырехскатной крышей. "Свитезянка" входит в число тех немногих вилл, которые сохранились до наших дней и охраняются как памятник архитектуры.

Сейчас в Трускавце осталось всего 15 вилл XIX–XX веков. Они все имеют охранный статус, ведь их можно назвать настоящим документом эпохи, когда Трускавец превращался в курорт европейского уровня, опираясь при этом на традиции карпатской аутентичности.

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