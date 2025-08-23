Старые фото Миргорода: каким город был более полувека назад

Миргород – это город с глубокими историческими корнями, расположенный на живописных просторах Левобережной Украины. Его история уходит во времена Киевской Руси, когда он, вероятно, служил сторожевым пунктом на восточных рубежах древнерусского государства.

Название города, по преданию, происходит от его роли как места для мирных переговоров между соседними народами. Старые фотографии, сделанные более полувека назад, открывают перед нами вид Миргорода, который сохранял свою уникальную атмосферу.

Эти изображения позволяют заглянуть в прошлое, когда город был важным центром казацкой культуры и литературной жизни. OBOZ.UA предлагает исследовать ключевые моменты истории Миргорода и его значение для Украины.

История Миргорода

Миргород, по предположениям историков, был основан в XII–XIII веках как укрепление на восточных границах Киевской Руси. Расположенный на перекрестке торговых путей, город стал важным центром для дипломатических встреч. Его название, вероятно, отражает идею мира и согласия, царившую во время переговоров. Археологические находки подтверждают древность поселения, а первые упоминания о Миргороде в летописях подчеркивают его стратегическое значение.

В то время город был не только оборонительным пунктом, но и центром культурного обмена. Эта ранняя история заложила фундамент для дальнейшего развития Миргорода как важного регионального центра.

Казацкая слава Миргорода

В XVII веке Миргород стал центром казацкой жизни, будучи полковым городом Миргородского казацкого полка. Казаки этого региона прославились своей храбростью во время освободительной войны 1648–1654 годов под предводительством Богдана Хмельницкого. Особенно отличился полковник Даниил Апостол, который в 1695 году участвовал в штурме турецких крепостей.

Впоследствии, в 1727 году, Апостола избрали гетманом Левобережной Украины, что подчеркнуло влияние Миргорода на политическую арену. Казацкое наследие города до сих пор живо, а его отголосок можно увидеть в архитектуре и местных традициях.

Культурное сердце Левобережья

Миргород не только славился казацкими подвигами, но и стал центром культурной жизни. В XVIII веке в селе Великие Сорочинцы, неподалеку от города, Даниил Апостол построил Преображенскую церковь, которая стала шедевром украинского барокко. В этой церкви крестили Николая Гоголя, чье имя навсегда связано с Миргородом.

Город также посещали такие выдающиеся личности, как Тарас Шевченко, который в 1845 году создал здесь поэму "Большой погреб", и Василий Капнист, автор известных литературных произведений. Миргород стал колыбелью для многих деятелей культуры, в частности иконописцев Боровиковских, чьи работы получили признание далеко за пределами Украины.

Миргород в XIX веке

В 1802 году Миргород получил статус уездного города Полтавской губернии, что способствовало его экономическому росту. В этот период город активно развивался: появились промышленные предприятия, в частности масличные и кирпичные заводы, а население занималось земледелием и чумакованием. В 1812 году миргородцы участвовали в войне против Наполеона, а в городе квартировал Северский драгунский полк, где служил Иван Котляревский, автор "Энеиды".

В конце XIX века через Миргород проложили железную дорогу Киев–Полтава, что усилило его значение как транспортного узла. В это время город также стал центром образования, в частности благодаря основанию художественно-промышленной школы имени Гоголя.

Гоголевский Миргород

Николай Гоголь навсегда увековечил Миргород в своем творчестве, назвав его "странным городом". Его сборник "Миргород" и повесть "Тарас Бульба" прославили город на весь мир. Исследователи считают, что прототипом Тараса Бульбы мог быть миргородский полковник Матвей Гладкий. В 1902 году на привокзальной площади установили бронзовый бюст Гоголя, а главная улица города носит его имя.

Ежегодно Миргород привлекает туристов, которые путешествуют гоголевскими маршрутами, посещая литературно-мемориальный музей в Великих Сорочинцах и Сорочинскую ярмарку. Эти места сохраняют дух гоголевской эпохи и вдохновляют поклонников литературы.

