Одесса 50 лет назад: в сети показали архивное фото с пляжа

Пляжная культура – неотъемлемая часть одесского образа жизни. Одесса и сейчас, во времена войны, остается одним из главных морских курортов Украины.

Видео дня

Пляжный бум начался в приморском городе еще с конца XIX века, когда сюда начали приезжать на отдых аристократы Российской империи. И с тех пор поток туристов в Одессу не уменьшается. Как выглядел одесский пляж Чайка, показала Facebook-страница "Старая Одесса".

Снимок, который разместили в соцсетях, был сделан 50 лет назад – в 1976 году. На это время пришелся расцвет советского пляжного туризма. Что и видим в кадре: на песке стоит большое количество лежаков и зонтиков, установленных здесь для комфорта отдыхающих. Комментаторы также вспоминают, что возле пирса на мелководье было достаточно безопасно, чтобы там можно было учить плавать детей, поэтому пляж считался семейным.

В общем, среди самых популярных пляжей Одессы традиционно называют Аркадию – сейчас это главный центр ночной жизни и развлечений. Тогда как Ланжерон может похвастаться близостью к центру города – он очень удобен для туристов. Такие пляжи как Отрада, Дельфин и изображенная на фото Чайка привлекают более спокойной атмосферой. Все они постепенно менялись: от простых песчаных участков с минимальной инфраструктурой до современных пляжных комплексов с кафе, шезлонгами и вечеринками под открытым небом.

Отдельное место в одесской пляжной культуре занимает побережье Большого Фонтана. Когда-то здесь, возле источников питьевой воды строили дачные поселки. Впоследствии местность превратилась в растянутую вдоль моря набережную с пляжами и зонами отдыха. Уникальность набережной – в системе станций (от 1-й до 16-й), которые исторически возникли вдоль трамвайной линии, которая вела к морю. Каждая станция имеет свой характер и доступ к пляжам: от более диких и малолюдных до обустроенных и популярных среди отдыхающих. Сегодня эта часть побережья сохраняет атмосферу "старой Одессы", сочетая природные склоны, узкие спуски к морю и современную застройку, которая постепенно меняет облик прибрежной зоны.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.